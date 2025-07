Sessão Solene comemora 50 anos do terreiro de Candomblé mais antigo do Ceará

Foto: Reprodução/Instagram O evento ocorrerá na Assembleia Legislativa a partir das 17 horas desta terça-feira, 8

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) irá promover sessão solene em homenagem aos 50 anos do terreiro Ilè Ibá Asè Kposú Aziri. O terreiro é o mais antigo em funcionamento do Estado. A ocasião está marcada para a próxima terça-feira, 8, às 17 horas e é iniciativa dos deputados estaduais Renato Roseno (PSOL) e Larissa Gaspar (PT).

Durante a sessão, serão homenageados o babalorisá Pai Shell, principal liderança religiosa da casa; a Yakekerê Mãe Lu e o Babalosoin Neri, que formam o tripé de sacerdotes responsáveis pelo terreiro. Também receberão homenagens a Iyá Egbé Nadja, primeira filha de santo iniciada por Pai Shell; e o Babalasé Lázaro Moser, filho de Pai Shell e um dos responsáveis pela preservação da tradição da casa.

Entre os agraciados também estão o Babalorisa Silvio Soares Dantas, iniciado no Ilè Ibá há 38 anos por Pai Del e Pai Xavier e pai de santo no Axé Alaketú Omim Iyá Ogun, em Maracanaú; o Babalorisa Ajidey Santos, iniciado na casa em 1986 e atualmente pai de santo do Ilè Ase Omodé Alafun; além dos professores Romeu Duarte e Mario Fundaro, da UFC.

Legado do Ilè Ibá Asè Kpósú Aziriao no Ceará

A casa foi fundada em 2 de julho de 1975 por Pai Del de Oxum e Pai Xavier de Obaluayê, babalorixás que conduziram o espaço religioso por mais de 20 anos. Desde o ano 2000, o terreiro é conduzida pelo babalorixá Shell de Obaluayê, filho de Pai Del e iniciado em 2 de abril de 1978.

Trata-se de “exemplar capaz de congregar o patrimônio cultural afro-brasileiro", como afirma documento da Universidade Federal do Ceará que pede o tombamento da casa. O documento é assinado pelos professores Romeu Duarte e Mário Fundaro, ambos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará.

O Ilè Ibá é matriz de pelo menos outros 12 terreiros de candomblé em Fortaleza. Mais de 200 pessoas do Ceará, de outros estados e de outros países já foram iniciadas no candomblé pela casa. Em suas origens, ele tem vivência nas práticas religiosas do culto Nagô-Vodun e, atualmente, nas práticas da nação Ketu.

“É fundamental o reconhecimento dos poderes públicos à resistência do povo de religiões de matriz africana e, em particular, ao trabalho desenvolvido no Ilè Ibá como uma instituição que vem mantendo a tradição no culto dos orixás no Ceará”, afirma Renato Roseno, um dos idealizadores da sessão solene.

Serviço

Sessão solene – 50 anos do Ilè Ibá Asè Kposú Aziri

Data: Terça-feira (8 de julho), 17h.

Local: Plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE)

Av. Desembargador Moreira, 2807, Dionísio Torres - CEP: 60.170-900 - Fortaleza, CE

