Projeto de lei reconhece o Forró como Patrimônio Histórico-Cultural cearense

Projeto de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) declara oficialmente o Forró como Patrimônio Histórico-Cultural e Imaterial do Estado. A propositura, apresentada nesta quarta-feira, 2, pelo deputado Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Alece, juntamente ao deputado Carmelo Neto (PL), leva em conta aspectos de tradição, economia e turismo do Ceará.

“O Forró é muito mais do que uma manifestação musical: é uma expressão viva da alma nordestina, enraizada na oralidade, na dança, na religiosidade popular, na tradição campesina e urbana. Trata-se de um complexo cultural que agrega ritmos como o baião, o xote, o xaxado e o arrasta-pé, além de toda uma estética de vestimentas, culinária, artesanato, arquitetura de festas e modos de convivência típicos de nosso povo”, reconhece mensagem.

Conforme texto, o reconhecimento do Forró como patrimônio possibilita o desenvolvimento de políticas públicas para apoio dos grupos que sobrevivem dessa arte. “Apoiando mestres e mestras da cultura popular, promovendo ensino do Forró nas escolas, fomentando festivais regionais e a circulação de artistas, além de estimular a pesquisa acadêmica e a documentação das expressões locais”, diz.

Em entrevista à Vertical, o deputado autor, Romeu Aldigueri, destacou: “É importante que a gente cada vez mais valorize as nossas raízes, a nossa tradição, a nossa identidade histórica. E o forró é a música típica cearense, que nasceu no Ceará desde primórdios, dentro da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que verdadeiramente está na raiz de todos nós”, diz.

Em dezembro de 2021, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu o Forró como Patrimônio Cultural do Brasil. A medida da Alece busca dialogar com o cenário nacional, reafirmando na mesma condição em âmbito estadual.

Em mesma sessão legislativa iniciou a tramitação do PL que fomenta a temática “Forró” como tema transversal na grade curricular das escolas da rede pública do Estado do Ceará de Romeu Aldigueri. “Às vezes vemos as pessoas falando de São João e tá lá música eletrônica tocando, música internacional tocando no São João. Então, a partir de eventos como esse, a gente transforma isso em lei, a gente coloca na grade curricular”, enfatiza Aldigueri.



por Camila Maia - Especial para O POVO