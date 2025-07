Oposição fará "sabatina" com ex-prefeito Sarto sobre gestão em Fortaleza

Foto: Fabio Lima JOSÉ Sarto terminou a eleição em terceiro lugar

O ex-prefeito José Sarto (PDT) é o próximo convidado para o Café com a Oposição na Assembleia Legislativa do Ceará, que ocorre nesta quarta-feira, 9. Em caráter de “sabatina”, a bancada oposicionista debaterá a condição em que Fortaleza foi deixada com a saída de Sarto, alvo de críticas da atual gestão de Evandro Leitão (PT).

Desta vez, o encontro ocorrerá no gabinete do deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), um dos pedetistas de oposição na Casa, que destaca maior participação do ex-prefeito nos últimos meses.

“O Sarto estava muito em bastidores e agora resolveu participar mais do diálogo. Então, ele também quer se situar do nosso pensamento da bancada, e talvez para vir somar nessa trincheira oposicionista, com a possível candidatura do Roberto Cláudio, do senador pastor Alcides (Fernandes). O importante é que a gente mantenha o grupo todo unido e com a principal fazer uma proposta para o estado do Ceará”, diz Pinho.

O pedetista ainda ressalta: “Foi dito que Fortaleza foi entregue arrasada e nós queremos saber como foi entregue para a atual gestão, a questão de dívidas, de empréstimos (..) Já tem em seis meses do governo novo, então queremos fazer uma ‘sabatina’ com o ex-prefeito".

Sarto candidato em 2026?

O convite ocorre em meio a crescente especulação em torno de uma pré-candidatura do ex-prefeito para a eleição de 2026 no Ceará. Sarto já chegou a dizer que está “preparado para jogar em qualquer posição no time que vai salvar o Ceará”, em recente entrevista.

Apesar do cenário, Sarto não se apresentou como pré-candidato a disputa eleitoral de 2026, de acordo com Pinho. “Ele e todos os políticos, na campanha ou no período pré-eleitoral, falam em política, mas ele não ventilou que seria candidato a nada. Ele talvez eu interprete que esteja defendendo o legado dele enquanto gestor de Fortaleza”, supõe.

“Ele inclusive tá nas redes sociais falando de um equipamento que ele entregou e o fecharam para inaugurá-lo. Inclusive, ele levou isso para o Ministério Público (...) Então, na realidade a gente quer escutar do ex-prefeito como foi fazer uma gestão sem um apoio do Governo Estadual, como ele entregou (a Prefeitura) e qual é a opinião dele sobre a gestão atual”, pontua o deputado

O propósito das articulações é formar unidade contra o Governo Estadual de Elmano de Freitas (PT). “Se ele (Sarto) tá fazendo parte desse projeto, então nós queremos conversar com todos e assim levar essa discussão, melhor dizendo, para a sociedade e formarmos assim um grande grupo para a eleição no estado do Ceará em 2026”, conclui Pinho.



