Servidores da saúde cobram ascensões funcionais e gratificação em manifestação

Foto: Reprodução/Comunicação Sindsaúde Ceará Os servidores cobraram demandas durante a entrega das novas 25 ambulâncias do SAMU

Servidores estaduais da saúde, juntamente ao sindicato Sindsaúde, se manifestaram pela cobrança de “demandas históricas” da categoria durante a entrega de 25 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Ceará 192), nesta segunda-feira, 11.

O grupo relata a negligência das demandas nos últimos três anos de gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Segundo servidores, quatro ascensões funcionais estão atrasadas. Eles também cobram a incorporação da Gratificação por Desempenho Institucional (GDI) ao vencimento base.

“Não é aceitável que os direitos dos servidores continuem sendo negligenciados enquanto eles seguem na linha de frente, salvando vidas todos os dias”, destacou a diretora do Sindsaúde Ceará, Martinha Brandão.

Na ocasião, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, entregou os veículos que renovarão a frota de 22 municípios com Unidades de Suporte Básico (USB). O governador não compareceu ao evento, o que, conforme manifestantes, foi motivado pelo ato de cobrança.

“Governador, quando soube da presença do sindicato e dos servidores, não compareceu à entrega das ambulâncias (...) Mas nós queríamos convocar o conjunto dos servidores do estado para a partir de hoje, onde o governador for inaugurar qualquer equipamento, estar presentes para forçar o canal de negociação com o governo, que não disse até agora a que veio para os servidores da saúde”, criticou diretoria do Sindsaúde em vídeo.

por Camila Maia - Especial para O POVO