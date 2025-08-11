Servidores da saúde cobram ascensões funcionais e gratificação em manifestação

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Servidores estaduais da saúde, juntamente ao sindicato Sindsaúde, se manifestaram pela cobrança de “demandas históricas” da categoria durante a entrega de 25 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Ceará 192), nesta segunda-feira, 11.
O grupo relata a negligência das demandas nos últimos três anos de gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Segundo servidores, quatro ascensões funcionais estão atrasadas. Eles também cobram a incorporação da Gratificação por Desempenho Institucional (GDI) ao vencimento base.
“Não é aceitável que os direitos dos servidores continuem sendo negligenciados enquanto eles seguem na linha de frente, salvando vidas todos os dias”, destacou a diretora do Sindsaúde Ceará, Martinha Brandão.
Na ocasião, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, entregou os veículos que renovarão a frota de 22 municípios com Unidades de Suporte Básico (USB). O governador não compareceu ao evento, o que, conforme manifestantes, foi motivado pelo ato de cobrança.
“Governador, quando soube da presença do sindicato e dos servidores, não compareceu à entrega das ambulâncias (...) Mas nós queríamos convocar o conjunto dos servidores do estado para a partir de hoje, onde o governador for inaugurar qualquer equipamento, estar presentes para forçar o canal de negociação com o governo, que não disse até agora a que veio para os servidores da saúde”, criticou diretoria do Sindsaúde em vídeo.
por Camila Maia - Especial para O POVO
