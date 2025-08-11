Logo O POVO+
Vereador quer reforçar segurança estatal, mas só para igrejas
Vereador quer reforçar segurança estatal, mas só para igrejas

Projeto de Jânio Henrique (PDT) cria "áreas especiais de segurança" no entorno de templos religiosos, com previsão de destacamento de guardas e policiais e até instalação de câmeras de monitoramento
C omeça a tramitar nesta terça-feira, 12, na Câmara Municipal de Fortaleza projeto de indicação do vereador Jânio Henrique (PDT) que cria "áreas especiais de segurança" no entorno de igrejas e templos religiosos de Fortaleza. Segundo o projeto, a Prefeitura de Fortaleza poderá adotar, além de outras medidas, a presença de guardas municipais - com possível apoio da Polícia Militar, em regime de cooperação - e a instalação de câmeras de videomonitoramento para garantir a segurança dos equipamentos. Justificando a proposta, o vereador destaca que a segurança pública é um dos "pilares fundamentais" para garantir a liberdade de culto prevista na Constituição Federal. "No entanto, muitos desses locais estão em áreas com altos índices de criminalidade", diz.

Sugestão

Como se trata de um Projeto de Indicação, a proposta precisaria de apoio formal do prefeito Evandro Leitão (PT) para sair do papel, ainda que fosse aprovada pela maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza.

Ganha-ganha

Mesmo com o "porém", políticos já se mostram incomodados com a proposta, devido ao grande número de benefícios concedidos nos últimos anos a templos. Em junho, proposta tributária garantiu diversas isenções "bônus" para igrejas.

Bonavides

A Alece realizou ontem a primeira cerimônia de entrega da nova Medalha Paulo Bonavides. Criada em referência ao centenário do jurista, comemorado em 2025, homenagem será concedida a grandes nomes do Direito.

Homenagem

Os primeiros homenageados foram os ministros Teodoro Silva (STJ) e Maria Elizabeth Rocha, e o ex-PGM Martônio Mont'Alverne. Também agraciado, o PGR Paulo Gonet participou da cerimônia por meio de um vídeo.

Visita

O deputado André Fernandes (PL) protocolou na semana passada pedido de autorização a Alexandre de Moraes para fazer visita "institucional e humanitária" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar.

Alece

O deputado Renato Roseno (Psol - foto) entra nesta terça-feira, 12, em licença do mandato na Alece, com posse do suplente Léo Suricate (Psol). Apesar de a licença ter motivos de saúde, o deputado optou por não manter remuneração.

A importância do ECA

Vídeo do youtuber Felca denunciando a erotização de crianças nas redes gerou uma enxurrada de projetos de lei de deputados sobre o tema. O curioso é que lei com essa proteção já existe há muito tempo: se chama Estatuto da Criança e do Adolescente.

Proteção

Em vigor desde 1990, o ECA cria duras penas para o aliciamento de crianças para atos libidinosos e pune qualquer "exploração" de crianças. É base inclusive de investigações feitas pelo MP contra alvos da denúncia de Felca.

Histórico

Curiosamente, maioria das propostas vêm da direita, que sempre atacou o ECA por ele combater a "adultização" de crianças também na esfera criminal. O próprio Bolsonaro já defendeu que a lei fosse "rasgada e jogada na latrina".

Horizontais

Video de Felca destacava omissão das redes em coibir o uso da erotização de crianças para fins comerciais. Haverá cobrança contra as plataformas? /// Fortaleza recebe pela primeira vez o Festival Internacional de Arte Naif, evento em sua 6ª edição. Obras de 96 artistas, de 15 países, estarão reunidas na Caixa Cultural, de 13/8 a 14/9.

 

