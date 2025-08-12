Ciro é único "entrave" para PDT entrar no governo Elmano

Foto: O POVO Ciro Gomes

O PDT está hoje com "discussões avançadas" para declarar adesão formal ao governo Elmano de Freitas (PT), inclusive com possibilidade de fazer indicações para a gestão. A informação é confirmada por lideranças de ambos os partidos, em negociações que avançaram após o presidente pedetista no Ceará, deputado André Figueiredo (PDT), participar de palanques ao lado de Elmano nas últimas semanas. Um dos "gargalos" para a aliança, no entanto, é a situação do Ciro Gomes (PDT) no partido. Cotado para trocar a sigla pelo PSDB, o ex-presidenciável ainda não confirmou se irá de fato deixar a legenda. Com o impasse, o comando nacional do PDT quer evitar movimentos que possam acabar "empurrando" Ciro para fora da legendam, como a adesão ao PT.

Tudo pronto

Apesar do impasse, o presidente do PDT de Fortaleza, Iraguassu Teixeira, avalia como "95%" o andamento para a aliança entre as siglas. Na Capital, 7 dos 8 vereadores do partido já apoiam o governo Evandro Leitão (PT).

Fila anda

Na manhã de ontem, vereadores do PDT se reuniram em Fortaleza e reforçaram interesse para que um vereador e quatro deputados estaduais da sigla que estão hoje alinhados à direita recebam anuência para deixar o partido.

Moita

A ideia é que bolsonaristas como o vereador PP Cell (PDT), que comunicou ontem interesse de ir para o PL, "desocupem a moita" para o PDT iniciar a montagem de chapa para a eleição de 2026, que tem vereadores pré-candidatos.

Merenda

Começou a tramitar ontem na Câmara Municipal projeto do prefeito Evandro Leitão (PT) que prevê o fornecimento de alimentação gratuita para professores e servidores da educação, assim como já ocorre para estudantes.

Advocacia

Além do projeto da alimentação, também deve ser lido hoje no expediente da Casa outra proposta que cria um programa municipal para garantir prerrogativas de advogados em Fortaleza. Projeto foi construído com a OAB-CE.

Memória

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (Secult) soltou no Youtube o documentário "Guardiões da Memória", de Henrique Dídimo e que apresenta artistas e pesquisadores que trabalham a memória em Fortaleza.

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo André Fernandes (PL)

TRE-CE absolve Fernandes

O TRE-CE acatou ontem, por unanimidade, recurso de André Fernandes (PL) contra decisão da primeira instância que havia condenado o deputado a pagar multa de R$ 1,25 milhão por inserções de rádio veiculadas na eleição do ano passado.

Inserções

Caso envolve mensagens divulgadas no horário eleitoral que acusavam o PT, partido de Evandro Leitão, de ser "a favor das drogas, da prostituição" e de "promover o aborto e excluir Deus das escolas e da sociedade".

Sem prazo

Defesa alegou, no entanto, que não houve prazo hábil para a remoção das mídias e que multa no caso - a maior da eleição - era desproporcional. O relator do caso, Wilker Macêdo Lima, acatou argumentos da defesa.

Antonio Poteiro



A partir de hoje, mais de 50 obras do artista português-brasileiro Antônio Poteiro (1925-2010) poderão ser visitadas na exposição "Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado", em cartaz até 2 de novembro na Caixa Cultural Fortaleza. A mostra celebra o centenário de nascimento do artista e tem entrada franca.



