Prefeitura de Fortaleza vai oferecer alimentação a profissionais da educação

Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia Merenda escolar

Projeto de Lei que prevê o fornecimento de alimentação a professores e servidores da educação começou a tramitar nesta terça-feira, 12, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A iniciativa de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT) não consta acréscimos à remuneração ou redução de direitos já assegurados.

As refeições serão asseguradas durante o período de desempenho das atividades dos profissionais o nas unidades escolares da rede pública municipal. O alimento deve ser consumido no mesmo local e junto aos alunos, sem distinção de cardápio, segundo projeto.

CONFIRA | Prefeitura já pagou R$ 10 milhões em dívidas com terceirizadas, diz secretário

Caso aprovado, os recursos para o fornecimento de alimentação aos profissionais da educação deverão ser provindos do Tesouro Nacional. Assim, fica vedada a utilização de verbas federais vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme estabelece a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Em justificativa da propositura, o chefe do Executivo argumenta que “a iniciativa visa promover melhores condições de trabalho para os profissionais da educação municipal, reconhecendo a relevância do seu papel na comunidade escolar e garantindo um ambiente mais integrado e saudável”. O projeto ainda reforça não haver prejuízo ao atendimento prioritário dos alunos.

“Importa ressaltar que tal medida não acarretará qualquer acréscimo de remuneração ou

vantagem financeira para os professores e demais servidores, tampouco implicará redução de direitos já assegurados, como o vale-alimentação ou benefícios equivalentes, mantendo

intactos os direitos remuneratórios e indenizatórios previstos em lei”, garante Executivo municipal.



Leia mais André Fernandes pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar

Vereador quer reforçar segurança estatal, mas só para igrejas

José Guimarães recebe alta após 15 dias internado para cirurgia no coração Sobre o assunto André Fernandes pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar

Vereador quer reforçar segurança estatal, mas só para igrejas

José Guimarães recebe alta após 15 dias internado para cirurgia no coração

por Camila Maia - Especial para O POVO