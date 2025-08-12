Prefeitura de Fortaleza vai oferecer alimentação a profissionais da educação

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Projeto de Lei que prevê o fornecimento de alimentação a professores e servidores da educação começou a tramitar nesta terça-feira, 12, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A iniciativa de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT) não consta acréscimos à remuneração ou redução de direitos já assegurados.
As refeições serão asseguradas durante o período de desempenho das atividades dos profissionais o nas unidades escolares da rede pública municipal. O alimento deve ser consumido no mesmo local e junto aos alunos, sem distinção de cardápio, segundo projeto.
CONFIRA | Prefeitura já pagou R$ 10 milhões em dívidas com terceirizadas, diz secretário
Caso aprovado, os recursos para o fornecimento de alimentação aos profissionais da educação deverão ser provindos do Tesouro Nacional. Assim, fica vedada a utilização de verbas federais vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme estabelece a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Em justificativa da propositura, o chefe do Executivo argumenta que “a iniciativa visa promover melhores condições de trabalho para os profissionais da educação municipal, reconhecendo a relevância do seu papel na comunidade escolar e garantindo um ambiente mais integrado e saudável”. O projeto ainda reforça não haver prejuízo ao atendimento prioritário dos alunos.
“Importa ressaltar que tal medida não acarretará qualquer acréscimo de remuneração ou
vantagem financeira para os professores e demais servidores, tampouco implicará redução de direitos já assegurados, como o vale-alimentação ou benefícios equivalentes, mantendo
intactos os direitos remuneratórios e indenizatórios previstos em lei”, garante Executivo municipal.
por Camila Maia - Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.