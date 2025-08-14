A conversa entre Ciro e Lupi em Fortaleza

Foto: Divulgação/PDT Além de Ciro Gomes, Lupi reuniu-se com vereadores de Fortaleza

.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, surpreendeu parte das lideranças do partido no Ceará e fez viagem de última hora a Fortaleza nesta quinta-feira, 14, para conversar com Ciro Gomes (PDT). A agenda ocorre após crescerem os rumores de que o ex-ministro já estaria de "malas prontas" para se filiar ao PSDB, inclusive com chance de disputar o Governo do Ceará em 2026.

Até a noite de ontem, poucos detalhes da conversa - ocorrida apenas entre os dois - haviam sido revelados. Líderes do PDT do Estado, no entanto, afirmam que o ex-presidenciável teria negado, durante a conversa, interesse em deixar o partido. "Ciro não demonstrou nenhuma vontade de sair do PDT, pela identidade que ele gerou com o partido", diz André Figueiredo (PDT).

Deixa disso

Depois do encontro com Ciro Gomes, Lupi também participou de conversa com sete dos oito vereadores do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza. No encontro, também adotou tom de "apaziguador" ao falar de Ciro.

Cúpula

Na reunião com a bancada, vereadores reforçaram ao presidente pedetista pedido para que parlamentares do PDT hoje alinhados à direita - incluindo quatro deputados estaduais - recebam carta de anuência para sair do partido.

2026

Para vereadores, partido deve "virar a página" de rachas anteriores do PDT e focar na formação de chapa para 2026. Lupi vetou qualquer anuência, mas disse que sigla pode debater alternativas para a saída dos deputados.

Mobiliza

Sindicatos de servidores municipais de Fortaleza prometem dias de intensa mobilização política na próxima semana, com manifestações na Câmara Municipal e Prefeitura. Atos puxados por agentes de saúde.

Teatro

O 16º Festival de Teatro de Fortaleza (FTF) divulgou nesta semana a lista dos 31 espetáculos selecionados para a edição deste ano do evento, que ocorre de 31 de agosto a 12 de setembro. Lista no Instagram do festival.

Festival

Ao todo, serão três mostras, incluindo um recorte específico para artistas e grupos iniciantes, outro para trabalhos de trajetória consolidada e outro para obras voltadas ao público infantil. Realização da Prefeitura de Fortaleza.

Foto: Reprodução/ redes sociais Natural de Londrina, no Paraná, Felca começou sua carreira na internet em 2012

Regulamentação das redes

Enviado nesta semana ao Congresso, projeto do governo Lula que tenta regulamentar as redes sociais já divide opiniões de deputados cearenses. Medida tem foi apresentada após denúncia do youtuber Felca (foto) sobre erotização de crianças nas redes.

Leia mais Câmara Municipal de Fortaleza propõe moção de aplauso para youtuber Felca Sobre o assunto Câmara Municipal de Fortaleza propõe moção de aplauso para youtuber Felca

Botar ordem

Para José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, ideia é "acelerar" a votação do texto. "É algo que vai ajudar a democracia (...) o Brasil não é país sem lei, não pode ter redes sem lei", diz o petista.

Censura

Projeto é apoiado por nomes de siglas do Centrão, como Célio Studart (PSD). Bolsonaristas como Dr. Jaziel (PL) e Matheus Noronha (PL), no entanto, questionam a matéria, que classificam como "tentativa de censura".

Vila Velha



O Instituto Pensando Bem, órgão dedicado à mudança social do Vila Velha, realiza nos dias 15 e 16 de agosto a 3ª edição do Bazar do Bem, no Buffet Walquiria da Mozart Lucena. Arrecadação vai para comunidades da região. /// De volta aos palcos após 13 anos, Fhátima Santos se apresenta hoje, às 20h, no Belch Bar, Dionísio Torres.



