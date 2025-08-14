Fortaleza terá semana de mobilização de servidores municipais, diz Sindifort

Foto: MAURI MELO/O POVO ￼SINDIFORT realizou assembleia na manhã de ontem no Centro para votar a proposta da Prefeitura

Duas manifestações de movimentos sindicais e servidores ocorrerão na próxima semana em Fortaleza. O presidente do Sindifort, Eriston Ferreira, informa que o primeiro ato ocorrerá na quarta-feira, 20, com mobilização dos agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate às endemias (ACEs) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

“Eles já estão há muito tempo na mesa setorial da saúde reivindicando que a prefeitura utilize uma verba federal que vem todo fim de ano para dar um incentivo financeiro a esses servidores. Essa é uma prática que já existe em vários municípios, inclusive do Ceará, e que há muito tempo a prefeitura vem fugindo desse debate”, afirma Eriston.

De acordo com Anderson Ribeiro, diretor setorial de saúde do Sindifort, além de ACS e ACEs, também foram convocadas para o ato auxiliares e técnicas em saúde bucal e técnicas em enfermagem da Atenção Primária à Saúde. A pauta inclui o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional (IFA), a aprovação da parcela única do novo financiamento da saúde, tratamento isonômico e melhores condições de trabalho.

“Os ACS e ACEs nem papel têm para preencher os dados, estão tirando do bolso para fazer xerox”, relata Anderson. Ele acrescenta que campanhas como a de vacinação antirrábica ocorrem em desacordo com normas técnicas e sem equipamentos de proteção individual. Segundo o dirigente, mesmo após o envio de ofícios à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as respostas não trazem mudanças efetivas, e as mesas de negociação não avançam nas pautas do sindicato.

A mobilização de terça pretende reunir cerca de 300 servidores. Em menor escala, grupos sindicalistas também estarão reunidos para cobrar a convocação de profissionais aprovados em concurso da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) e ainda não chamados pela Prefeitura.

Já na quinta-feira, 21, os sindicatos devem se reunir para cobrar a assinatura do prefeito Evandro Leitão (PT) de um acordo judicial para pagar valores atrasados referentes aos anuênios dos servidores municipais. Conforme presidência do Sindifort, esta ação judicial deveria ter sido cumprida em 2023.

Os servidores deverão acompanhar a agenda do prefeito para reivindicar as demandas da categoria. O presidente do sindicato destaca ainda que muitos são aposentados e continuam sem receber as quantias devidas.

por Camila Maia - Especial para O POVO