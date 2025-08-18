Alece entre títulos de cidadania cearense para Galvão Bueno e Cristiano Zanin

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) terá Sessões Solenes para a entrega do Título de Cidadão Cearense para o jornalista Galvão Bueno e para o ministro Cristiano Zanin Martins, nesta sexta-feira, 22, às 9 horas e às 14 horas, respectivamente.
Cerimônia para entrega das honrarias ocorrerá no Plenário 13 de Maio da Casa Legislativa. Em mesma sessão que concede cidadania cearense para Zanin, também será homenageado com Medalha Plenário 13 de Maio o desembargador Durval Aires Filho, filho do jornalista falecido Durval Aires.
Natural do Rio de Janeiro, proposta de cidadania para o jornalista e narrador esportivo Galvão Bueno foi apresentada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), durante sua gestão como presidente da Alece em 2024.
Já o título para o ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin foi aprovado ainda no mesmo ano, tendo autoria dos deputados Juliana Lucena (PT) e Marcos Sobreira (PSB). O jurista é natural do Município de Piracicaba, no Estado de São Paulo.
por Camila Maia - Especial para O POVO
