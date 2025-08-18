Alece entre títulos de cidadania cearense para Galvão Bueno e Cristiano Zanin

Foto: (Reprodução/SporTV) / (Reprodução/© Carlos Moura/SCO/STF) Cerimônia para entrega das honrarias ocorrerá no Plenário 13 de Maio da Casa Legislativa

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) terá Sessões Solenes para a entrega do Título de Cidadão Cearense para o jornalista Galvão Bueno e para o ministro Cristiano Zanin Martins, nesta sexta-feira, 22, às 9 horas e às 14 horas, respectivamente.

Cerimônia para entrega das honrarias ocorrerá no Plenário 13 de Maio da Casa Legislativa. Em mesma sessão que concede cidadania cearense para Zanin, também será homenageado com Medalha Plenário 13 de Maio o desembargador Durval Aires Filho, filho do jornalista falecido Durval Aires.

LEIA TAMBÉM | Câmara Municipal de Fortaleza propõe moção de aplauso para youtuber Felca

Natural do Rio de Janeiro, proposta de cidadania para o jornalista e narrador esportivo Galvão Bueno foi apresentada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), durante sua gestão como presidente da Alece em 2024.

Já o título para o ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin foi aprovado ainda no mesmo ano, tendo autoria dos deputados Juliana Lucena (PT) e Marcos Sobreira (PSB). O jurista é natural do Município de Piracicaba, no Estado de São Paulo.



Leia mais Ciro sofreu "derrotas eleitorais bastante contundentes", diz petista

Câmara Municipal de Fortaleza propõe moção de aplauso para youtuber Felca

Regulação combate "terra sem lei" nas redes, diz Guimarães; oposição cita "censura" Sobre o assunto Ciro sofreu "derrotas eleitorais bastante contundentes", diz petista

Câmara Municipal de Fortaleza propõe moção de aplauso para youtuber Felca

Regulação combate "terra sem lei" nas redes, diz Guimarães; oposição cita "censura"

por Camila Maia - Especial para O POVO