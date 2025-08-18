Logo O POVO+
Ciro sofreu "derrotas eleitorais bastante contundentes", diz petista
Foto de Vertical
clique para exibir bio do colunista

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

Ciro sofreu "derrotas eleitorais bastante contundentes", diz petista

Ex-ministro e ex-governador, Ciro não descartou concorrer ao Governo do Estado em 2026 em último gesto político com a oposição
Ciro Gomes foi deputado estadual e federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e da Integração Nacional (Foto: Aurélio Alves/O POVO)
Foto: Aurélio Alves/O POVO Ciro Gomes foi deputado estadual e federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e da Integração Nacional

aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) foi marcado por uma série de acenos do bloco de oposição para 2026, um deles o de Ciro Gomes (PDT), o qual não descartou concorrer o Governo Estadual do Ceará no próximo pleito. A base aliada ao governador Elmano de Freitas (PT), por sua vez, reconhece gesto como “projeto pessoal de tentar a qualquer custo voltar ao poder”.

“Todo mundo tem o direito de se colocar como candidato, mas a verdade é que o povo cearense sabe que Ciro não tem compromisso com o Ceará e sim com um projeto pessoal de tentar a qualquer custo voltar ao poder”, reconhece deputada Larissa Gaspar (PT) em entrevista à Vertical, nesta segunda-feira, 18.

LEIA TAMBÉM | Ciro toma holofotes em festa de RC

A parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) destaca também a sucessão de “derrotas eleitorais” do até então pedetista ao nível nacional e municipal. “Ele vem de derrotas eleitorais bastante contundentes, na última eleição ficou em terceiro lugar no Estado e o Sarto, seu candidato em Fortaleza, não foi nem para o segundo turno”, diz.

Ciro não cravou sua candidatura ao Abolição para o próximo pleito, mas afirmou ser “um homem de luta”, com a tarefa de “unir todos os cearenses”.

“Pode dizer, tem lá o Ciro, tem lá o Roberto Cláudio (pré-candidatos). Eu, por exemplo, voto no Roberto, está mais novo. Mas cada um tem que assumir o compromisso de fazer o que for necessário fazer”, reiterou em discurso.

Leia mais

Discurso de Ciro foi considerado “oportunismo” por parlamentar. “Após bom tempo sumido, para tentar aparecer novamente, usa todo o seu descontrole para atacar o PT e convencer a extrema-direita que é um candidato confiável, não vejo o povo acreditar nessa balela, todo mundo já sabe do oportunismo do Ciro. Ele não é confiável”, diz.

Deputado estadual De Assis Diniz (PT) ainda classificou Ciro Gomes como “ex de tudo”, além de pontuar antiga aliança entre ele e Camilo Santana (PT), quando govenador do Ceará;

“Ela traz um ressentimento e um ódio, um ódio daquele que no verão passado, Camilo Santana era o pai, era a mãe, era o grande, tudo isso que o Ciro dizia lá atrás”, pontua De Assis. “Quem mudou não foi o Camilo, quem mudou e mudou para pior o Ciro Gomes, se aliando com o que existe da do chorume, da lama, do esgoto da política local e nacional”, contrapõe deputado.

Ele continua: “Ciro é candidato e quem trabalha, quem desenvolve, quem fortalece suas políticas e seus programas, não pode tá pensando no que diz a oposição. Muito pelo contrário, tem que trabalhar, construir e é isso que o governador Elmano faz.

por Camila Maia - Especial para O POVO

Foto do Vertical

Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?