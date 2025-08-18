Base governista repudia novos ataques de Ciro Gomes a Janaina Farias

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PDT), fez novas acusações contra a prefeita do município de Crateús, Janaína Farias (PT), durante comemoração de aniversário do ex-pedetista Roberto Cláudio. A ocasião reuniu líderes de oposição no Ceará e a fala de Ciro gerou uma série de apoio por parte de aliados.
“A pessoa que recrutava moças pobres de boa aparência para fazer o serviço sexual sujo do seu Camilo Santana, virou senadora do Ceará, agora é prefeita no município do Ceará”, discursou Ciro em evento.
LEIA TAMBÉM | Ciro Gomes é condenado a pagar indenização de R$ 52 mil a Janaína Farias
A fala, que foi considerada “machista e covarde”, recebeu notas de repúdio pelas redes sociais de parlamentares e figuras políticas ligadas ao governo Elmano de Freitas (PT). “Toda minha solidariedade à Janaína, é lamentável que alguns homens utilizem a agressão às mulheres para tentar aparecer na política. Isso é inaceitável!”, escreveu a deputada Larissa Gaspar (PT) em seu perfil.
Em tom similar, De Assis Diniz (PT) tomou partido de Janaína, a qual é “mais uma vez atacada com falas misóginas por Ciro, que já havia sido condenado pela Justiça pelo mesmo motivo”, pontuou. “Seu fracasso como político lhe obriga a ferir a honra de quem ele considera adversário para aparecer. Sem projeto, alia-se a fascistas para obter alguma relevância. Novamente, prestará contas à Justiça e à História”, criticou o petista.
Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), por sua vez, reiterou que tanto Janaína quanto mulheres cearenses “de forma inaceitável têm sido sistematicamente atacadas”. O pessebista ainda apontou: “Quando se agride alguém de forma pessoal, se está dizendo muito mais sobre si próprio do que sobre a pessoa atacada”.
Parlamentares estaduais como Guilherme Sampaio (PT) – líder do governo Elmano de Freitas (PT) –, Missias Dias (PT) e o recém empossado Léo Suricate (PSOL) também manifestaram apoio a prefeita, mediante as falas “machistas”.
Outras figuras da política cearense em âmbito federal saíram em defesa da ex-senadora. “Inaceitáveis os ataques misóginos e violência política de gênero contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias. Política é debate de ideias, não agressão. Solidariedade a ela e a todas as mulheres. Que a Justiça aja e a sociedade repudie”, ponderou Augusta Brito (PT), senadora pela mesma chapa que Janaína.
Chagas Vieira, chefe da Casa Civil do Estado, aproveitou a mensagem de solidariedade para chamar o pedetista de “ex-tudo” e de político “que nunca concluiu nada”. “Não nos calemos. Que a Justiça aja”, finalizou chagas.
Ambos vereadores, Adriana Almeida (PT) e Léo Couto (PSB), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, reconheceram a atitude de Ciro como “violência política de gênero”. “Pelo visto, não foi suficiente para educá-lo sobre o respeito à mulher. Esse crime tem nome: violência política de gênero”, acusou Léo Couto.
Ainda em maio, Ciro foi condenado a pagar indenização de R$ 52 mil a Janaína Farias. Pedetista foi condenado por chamar a atual prefeita de Crateús, de "cortesã" e "assessora de assuntos de cama" do ministro Camilo Santana (PT).
A condenação da 12ª Vara Cível de Brasília fixa indenização de R$ 13 mil para cada episódio de ataques realizado por Ciro contra Janaína ainda em 2024. A sentença também proíbe pedetista de voltar a se referir a Janaína com termos como “cortesã”, sob pena de multa em R$ 30 mil.
Além de dois processos em tramitação em Brasília, existe outra ação judicial em Fortaleza, na qual as novas acusações podem ser inseridas.
Em posicionamento pelo perfil nas redes, Janaína relembrou a condenação de Ciro pelos ataques. “Mais uma vez sou atacada covardemente pelo sr Ciro Gomes, figura conhecida por agredir moralmente as pessoas e, principalmente, as mulheres. Inclusive, ele já foi condenado por ataques desse tipo”, enfatizou.
“Um misógino que, cada vez mais, diante de seu fracasso político, busca atingir a honra das pessoas, de forma irresponsável e inconsequente”, disse Janaína. “Sou parte de um projeto que transforma vidas, ao lado do nosso presidente Lula, do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, e não me desviarei desse caminho”, complementou a chefe municipal.
por Camila Maia - Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.