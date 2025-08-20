"Reverenciado até por Tarcísio": os bastidores do jantar de Ciro com governadores da direita

Foto: Via: Whatsapp/O POVO Ciro Gomes em encontro com Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro Nogueira e Antônio Rueda

Políticos cearenses presentes em ato e jantar de oficialização da federação entre União Brasil e Progressistas, que contou com a presença de diversas figuras de peso da direita, classificaram nesta quarta-feira, 20, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) como uma das “estrelas” do ato, com direito a fila para fotos e deferências de governadores da oposição.

“Ciro saiu do jantar maravilhado”, diz um deputado federal que faz oposição aos governos Elmano de Freitas (PT) e Lula (PT), mas que preferiu não ser identificado. “Acho que ele teve o que mais gosta na vida, que é palanque, e nós demos muito. Ele estava feliz da vida, todo mundo saiu atrás dele. Parecia o Ciro dos anos 1980”, continua.

Neste sentido, o deputado federal diz ainda acreditar que o União Progressista conseguirá “atrair” Ciro para a nova “superfederação”, de olho em que o ex-presidenciável represente a oposição na eleição de 2026 no Ceará. Hoje sem admitir possível saída do PDT, Ciro tem sido cotado para migrar para o PSDB para a disputa.

Já o deputado estadual Felipe Mota (União), outro nome da oposição, destacou tese no mesmo sentido. “Ciro foi reverenciado por todos os governadores presentes, inclusive pelo Tarcísio”, diz, em referência ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



O momento “tietagem” teria ocorrido em jantar restrito realizado após o evento de lançamento da federação, em restaurante de alto padrão de Brasília. Entre os convidados, estavam lideranças como Valdemar Costa Neto (PL) e governadores da direita como Tarcísio, Romeu Zema (Minas Gerais), Ronaldo Caiado (Goiás) e diversos outros.

O evento também marcou primeira aparição pública de Ciro ao lado de Capitão Wagner (União), antigo desafeto do pedetista no Ceará. Segundo um dirigente da direita cearense, acompanhavam ele também no evento exclusivo o ex-prefeito Roberto Cláudio, cotado para se filiar ao União Brasil.

"Fala do Ciro foi das mais aplaudidas, ele fez uma análise da conjuntura nacional e falou da importância de unir nomes mais ao centro para combater o atual quadro de polarização no País", resume o mesmo político.