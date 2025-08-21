Ciro tem nova derrota na Justiça

Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado Janaína Farias (PT)

A 6ª turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) rejeitou nesta quinta-feira, 21, apelação cível de Ciro Gomes (PDT) que tentava anular decisão da 1ª instância que condenou o ex-ministro a indenizar em R$ 52 mil a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), por ataques na eleição de 2024. Durante o julgamento, todos os integrantes da 6ª turma acompanharam o voto da relatora do caso, desembargadora Lúcia Andrighi, por negar provimento à apelação. Ainda há margem para recurso. Defesa do pedetista tem negado que Janaína fosse o alvo das falas, mas sim o ministro Camilo Santana. Também alega que as críticas não teriam cunho pessoal, mas sim político e de análise da atual conjuntura do poder no Estado do Ceará.

1ª instância

Em maio, a 12ª Vara Cível de Brasília condenou Ciro a indenizar Janaína, à época senadora na 2ª suplência do ministro Camilo Santana (PT), após falas chamando a petista de "assessora de assuntos de cama" do petista.

Vai longe

A mesma sentença mantida também fixou multa em R$ 30 mil caso o pedetista voltasse a se referir da mesma forma contra Janaína. Na sexta-feira da semana passada, no entanto, Ciro voltou a repetir acusações.

Pressa

A Comissão do Plano Diretor da Câmara Municipal aprovou mais um projeto de lei que altera a Lei de Uso e Ocupação do Solo reduzir a proteção ambiental de uma área verde do Município, desta vez na ZIA da Sabiaguaba.

Mas nem tanto

A área é conhecida por mangues e amortecimento de enchentes. Por outro lado, aprovação ocorre ao mesmo tempo em que o grupo "trava" mensagens de Evandro Leitão (PT) que revogariam leis que extinguiram áreas verdes.

Palestra

A UFC realiza hoje, 22, mais uma edição das Conferências Avançadas, desta vez com a palestra da filósofa Márcia Schuback, professora da Universidade de Södertörn (Suécia). Evento gratuito às 10h na reitoria da instituição.

Coisa fina

Aroldo Araújo volta aos palcos neste sábado, 19h30, no CCBNB, após anos como professor. Do samba ao blues, lança disco com o também multi-instrumentista Fernando Abreu, recebendo grandes convidados. Entrada franca.

Foto: Leitor/Via WhatsApp Resíduos de agrotóxicos foram identificados por moradores até nos telhados de casas da região

Despejo de agrotóxicos

Famílias de Quixeré, no Vale do Jaguaribe, denunciaram terem sido alvos de exposições a agrotóxicos dentro de suas comunidades. Após Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil abriu investigação para apurar ocorrência de crime ambiental no caso.

Denúncia

A denúncia foi levada pela Cáritas Diocese de Limoeiro do Norte à Comissão de Direitos Humanos da Alece. Presidente do órgão, Renato Roseno (Psol) cobra elucidação do caso e apuração se drones foram usados no incidente.

Efeitos

Segundo o relato das famílias, as contaminações acontecem há vários meses, tendo inclusive provocado a hospitalização de uma criança da região. Imagens mostram inclusive pó de veneno dentro de uma residência da região.

Comenda



O Sindicato dos Engenheiros do Ceará realizou ontem 2ª edição da Comenda Pai Inovador, que homenageia profissionais que se destacam no setor. /// Neste ano, estão entre homenageados nomes como José de Paula Barros Neto (UFC), João Fiuza (Diagonal), Lauro Fiuza Júnior (Servtec), Luiz Deusdará (LDBW) e outros.



