Ibama flagra desmatamento ilegal por drones no Ceará

O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, Deodato Ramalho (PT), confirmou à coluna nesta semana que o órgão já autuou neste ano três infratores por desmatamento ilegal com o uso de drones de agrotóxicos no Estado. Segundo o dirigente, os casos são "irregularidade grave" e ocorreram nos municípios de Itatira, Nova Russas e Quixadá, chegando ao conhecimento do órgão após denúncias de populares. Em um dos casos, um produtor rural alegou que não tinha intenção de causar desmatamento na região, mas sim de usar os equipamentos para a aplicação aérea de agrotóxicos em uma plantação de sua propriedade. As partículas de veneno, no entanto, acabaram carregadas pelo vento.

Nova lei

Deodato destaca que o uso dos equipamentos para desmatamento não possui qualquer relação com lei aprovada no Estado que autoriza o uso de drones para a aplicação de agrotóxicos em plantações do Estado.

Pasto

Neste sentido, ele destaca que a lei aprovada no Estado traz uma série de regras para o uso dos drones, que não estavam sendo seguidas nos casos. Há também suspeitas de uso dos drones para desmatamento com fins de criação de pastos.

TCE

Presidente do TCE-CE, o conselheiro Rholden Queiroz afirma que a Corte deve anunciar em breve novas ações em parceria com o MP de olho no combate a lixões no Interior do Ceará. Em 2020, Estado tinha 285 lixões ativos.

Prazo vencido

Prazo do Marco Legal do Saneamento para que cidades de até 50 mil habitantes extinguissem lixões encerrou em agosto de 2024. "Estamos já atrasados, então vamos entrar forte nessa pauta", diz Rholden.

Finanças

A Fiec recebe nesta quarta-feira, às 8h, o seminário "Mercado de Capitais para o Nordeste - Desafios e Oportunidades", organizado pelo BNB. Participam o presidente do banco, Paulo Câmara, e autoridades do setor.

Ocupar

Terreno do Edifício São Pedro deve começar a ser ocupado pela UFC a partir de novembro, afirma o reitor Custódio Almeida. A ideia é inicialmente já usar o espaço como uma "praça" pública, com shows e eventos culturais.

ZIA da Sabiaguaba em pauta

O presidente da Comissão Especial do Plano Diretor de Fortaleza, Benigno Júnior (Republicanos), convocou para esta quarta-feira, às 9h30min, reunião que vai votar projeto que prevê ampliação de índice de construções em área verde da Sabiaguaba.

Emenda

Na ocasião, deve ser votada emenda do vereador Gabriel Biologia (Psol) que restringe a liberação para apenas áreas com construções já consolidadas e mantém o mesmo índice para demais espaços da região.

Rito

Em primeira votação no grupo, o projeto teve votos contrários apenas de Adriana Gerônimo (Psol) e Mari Lacerda (PT). Caso emenda não prospere, a expectativa é de que haja novo pedido de vistas para a matéria.

Música



Edinho Vilas Boas, Yayá Vilas Boas, Dalwton Moura e o maestro Luciano Franco embarcam hoje para três shows em Belo Horizonte e para o Festival Nacional da Canção. Paulinho Pedra Azul, parceiro de Luciano em "Casa das Flores", participa do primeiro show, amanhã, às 21h, no Bar e Museu Clube da Esquina.



