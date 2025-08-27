Federação PRD-Solidariedade quer eleger um deputado federal e dois estaduais em 2026

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Suplente Nilo Dantas (PRD) assumiu nesta quarta-feira, 27, uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), substituindo o vereador Michel Lins (PRD), que se licenciou por 120 dias. Segundo Lins, presidente estadual da Federação PRD-Solidariedade vereador, a licença tem como um dos objetivos o foco nas estratégias de pré-candidatura para o pleito de 2026.
A federação entre as agremiações pretende eleger um deputado federal pelo Ceará e outros dois parlamentares estaduais na Assembleia Legislativa. O presidente confirma ser o nome da disputa a vaga na Câmara Federal pelo grupo.
“Eu também vou ficar mais livre para poder fazer a construção de 2026, já que eu sou presidente da federação e presidente do partido no Estado”, diz em entrevista à Vertical. “A gente faz um deputado federal, pelo menos dois estaduais, e eu sou o pré-candidato, inclusive, a deputado federal”, complementa Lins.
O dirigente destacou que na última eleição o partido conseguiu 109 mil votos em Fortaleza e 524 mil no Ceará, “sete meses depois de organizar o partido”, afirma. “É importante salientar que o PRD é a quarta força de Fortaleza”, ressalta.
“Nesse momento agora, eu não posso ainda dizer os nomes que participarão (da eleição) do Estado (...) Estamos guardando a sete chaves, mas as reuniões estão fluindo 100%”, pontua. Segundo ele, o momento representa a consolidação do projeto e das pré-candidaturas.
por Camila Maia - Especial para O POVO
