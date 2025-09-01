7 de setembro: PL Ceará fará ato na Praça Portugal em meio a julgamento de Bolsonaro

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Carmelo Neto em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus do “núcleo crucial” da trama do 8 de janeiro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares cearenses devem aderir manifestações de 7 de setembro, com o foco também no PL da Anistia. Em Fortaleza, evento ocorrerá na Praça Portugal, conforme presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto (PL).

“Amanhã estarei em Brasília, de onde devo acompanhar o julgamento”, diz deputado à Vertical, nesta segunda-feira, 1º. Parlamentar deve se ausentar do Estado ainda hoje devida agenda do PL Jovem em São Paulo, mas confirma presença em manifestações da Capital.

Vereador e líder do Partido Liberal na Câmara Municipal, Julierme Sena (PL) confirmou a participação no evento de Fortaleza. Segundo vereador, bancada municipal se organiza também para acompanhar julgamento, que ocorre no mesmo horário das sessões plenárias na CMFor.

“Ainda não definimos o formato, mas confirmamos que a bancada do PL em Fortaleza vai acompanhar o julgamento do presidente Bolsonaro, mesmo durante a sessão plenária da Câmara. O processo começa justamente no dia 2 de setembro, no horário das nossas atividades legislativas, mas isso não será obstáculo”, ressalta Julierme.

O vereador considera julgamento uma “perseguição política” contra o ex-presidente. “Estaremos atentos e solidários, porque entendemos que esse julgamento não passa de uma perseguição política escancarada contra quem sempre esteve ao lado povo brasileiro”, afirma.

Líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará, deputada Silvana Oliveira (PL) informou a coluna que tanto ela quanto marido, deputado federal Jaziel Oliveira (PL), não participarão dos atos do próximo dia 7 devido “desafios físicos”, mas acompanharão julgamento. “Vou ficar com o Jaziel mesmo orando para que os ministros acordem para fazer a verdadeira justiça”. Silvana está licenciada da Alece desde junho por questões de saúde.

