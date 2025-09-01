Luizianne Lins integra missão internacional de ajuda humanitária a Gaza

Foto: Guilherme Gonsalves /O POVO ￼A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins

A deputada federal Luizianne Lins (PT) embarcou rumo à Sicília, na Itália, para cumprir missão humanitária Global Sumud Flotilla organizada por sociedade civil para romper bloqueio marítimo em Gaza. A informação foi divulgada pela parlamentar cearense por meio das redes sociais nesta segunda-feira, 1º.

“Estou indo para cumprir uma missão humanitária que vai tentar furar o bloqueio na faixa de Gaza e que fui convidada de forma muito honrosa. Estou tomando uma das decisões mais importantes da minha vida”, diz deputada no vídeo gravado em aeroporto de Brasília.

A Global Sumud Flotilla busca romper o bloqueio oceânico da região e abrir um corredor humanitário que possibilite a entrega de comida, água e medicamentos para a população palestina, em especial as crianças.

“Quem me conhece sabe que eu sou a mulher de tomar decisões importantes (...) E eu acho que agora uma questão civilizatória, humanitária, um marco moral nesse momento da humanidade é tentarmos contribuir, colaborar para romper o cerco cruel que o povo palestino está sofrendo”, continua em vídeo.

A parlamentar finaliza gravação com um apelo para ajuda coletiva por meio de manifestações ou compartilhamento da situação de Gaza. “De lá a gente vai dando notícia”, informa.



Camila Maia - Especial para O POVO