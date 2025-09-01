Luizianne Lins integra missão internacional de ajuda humanitária a Gaza

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A deputada federal Luizianne Lins (PT) embarcou rumo à Sicília, na Itália, para cumprir missão humanitária Global Sumud Flotilla organizada por sociedade civil para romper bloqueio marítimo em Gaza. A informação foi divulgada pela parlamentar cearense por meio das redes sociais nesta segunda-feira, 1º.
“Estou indo para cumprir uma missão humanitária que vai tentar furar o bloqueio na faixa de Gaza e que fui convidada de forma muito honrosa. Estou tomando uma das decisões mais importantes da minha vida”, diz deputada no vídeo gravado em aeroporto de Brasília.
A Global Sumud Flotilla busca romper o bloqueio oceânico da região e abrir um corredor humanitário que possibilite a entrega de comida, água e medicamentos para a população palestina, em especial as crianças.
“Quem me conhece sabe que eu sou a mulher de tomar decisões importantes (...) E eu acho que agora uma questão civilizatória, humanitária, um marco moral nesse momento da humanidade é tentarmos contribuir, colaborar para romper o cerco cruel que o povo palestino está sofrendo”, continua em vídeo.
A parlamentar finaliza gravação com um apelo para ajuda coletiva por meio de manifestações ou compartilhamento da situação de Gaza. “De lá a gente vai dando notícia”, informa.
Camila Maia - Especial para O POVO
