"Superfederação": Quem vencer leva?

Foto: Agência Câmara ￼DEPUTADO federal AJ Albuquerque, presidente do PP no Ceará

Quase um mês após União Brasil e Progressistas formalizarem "superfederação" com 109 deputados, futuro das duas siglas segue como incógnita no Ceará. Cotada para ficar com o comando local da federação, a oposição a Elmano de Freitas (PT) tem "garantido" que decisão nacional dos partidos pela entrega de cargos no governo Lula (PT) será replicada no Ceará. Aliados do petista, no entanto, rejeitaram ontem a tese, dizendo que as siglas deverão "liberar" filiados nos estados. Em entrevista à Vertical, o deputado estadual João Jaime (PP) destacou a posição de apoio ao governo mantida hoje pelo deputado federal AJ Albuquerque, presidente do Progressistas no Ceará. "É impossível que você tenha uma decisão nacional que vá atingir todos os estados", aposta.

Fechados

"A minha posição é a posição do AJ (...) quem quiser ser oposição fica, quem quiser ficar na situação, fica também", afirma Jaime. Ouvido pela coluna, o deputado estadual Almir Bié (PP) também diz seguir posição de Albuquerque.

Tranquilo

Nas redes sociais, AJ vêm dando diversas mostras de apoio aos governos do PT tanto local quanto federal, tendo recentemente divulgado fotos ao lado dos ministros da Educação Camilo Santana (PT) e do Esporte André Fufuca (PP).

Conta fecha?

No União, pelo menos 2 dos 4 federais cearenses da sigla apoiam Elmano. A coisa, portanto, anda para um impasse: se impor localmente a decisão, legendas perigam esvaziar no Ceará, criando embates com três dos cinco deputados.

Tarifaço

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou decreto de situação de emergência no Ceará decorrente do tarifaço dos EUA no Estado. Mudança deve facilitar pagamentos de pacote de auxílio a produtores afetados pelas tarifas.

TRE-CE

O TRE-CE desaprovou contas do Psol Ceará por irregularidades no repasse de verbas do Fundo Partidário R$ 27,2 mil destinadas ao financiamento de candidaturas femininas e negras na eleição de 2024.

Atraso

Segundo a Corte, repasse foi realizado de forma efetiva, mas com atraso e sem registro exigido em sistema. Presidente do partido alega que repasse foi "bônus" além do repassado pelo Fundo Eleitoral. Sigla deve recorrer.

Foto: REPRODUÇÃO Cláudio Pinho é deputado estadual pelo PDT

Cláudio Pinho: "E o Ciro?"

De malas prontas para deixar o PDT, o deputado Cláudio Pinho se queixa da sigla por falta de defesa interna por uma candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará. "Não sei se não quer crescer, se não quer fazer bancada (...) é o nosso maior quadro".

Alô, PMF

Moradores do entorno do Parque Adahil Barreto mantêm reclamação antiga: falta de poda e limpeza de calçadas e canteiros. Antigo secretário George Lima não resolveu. Será que o novo, Márcio Martins, dará jeito?

Impasse

Servidores do Hospital da PM, antigo José Martiniano, querem saber: e a ação questionando a mudança na Justiça Federal do Ceará? Suspenso em julho, processo está desde então sem movimentações relevantes.

Guru



