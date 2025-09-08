"Café da Oposição" ganha versão fora dos gabinetes; primeira edição será na Barra do Ceará

Foto: Guilherme Gonsalves Em encontro da oposição, parlamentares escutam demandas dos moradores da Barra do Ceará

Deputados e lideranças da oposição realizaram nesta segunda-feira, 8, mais uma edição do “Café da Oposição”, desta vez fora dos gabinetes da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na Barra do Ceará. Conforme deputado estadual, Sargento Reginauro (União), o debate deve “ir até o encontro do povo cearense”.

“Escolhemos a Barra do Ceará. Esse bairro é emblemático. É o bairro onde nasce o nosso Estado, e historica e culturalmente falando, esse bairro tem um peso, tem uma referência muito importante”, diz Reginauro. A reunião oposicionista recebe o ex-conselheiro tutelar e liderança da região Felipe Roger.

Além de Reginauro, participam também os deputados estaduais Alcides Fernandes (PL), Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Queiroz Filho (PDT) e o vereador licenciado Soldado Noélio (União). O ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) também estiveram no encontro.

“Estamos trabalhando para atrair novos partidos para virem para essa base de oposição para tentar fazer um projeto ainda mais amplo. Não pode ser o projeto do Roberto, não pode ser o projeto do Wagner ou do Ciro, ou um projeto de quem quer que seja. Tem que ser um projeto para libertar o Ceará bem”, afirma Wagner em discurso.

Entre as falas, foram questionados pelo público sobre medidas para segurança, contra a criminalidade em todas as regiões do Estado, além das dificuldades para empreendedores e na qualidade de vida dos moradores.



(Com informações de Guilherme Gonsalves)

por Camila Maia - Especial para O POVO