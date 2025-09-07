Roberto Cláudio sai em defesa de Ciro

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) saiu neste fim de semana em defesa de Ciro Gomes (PDT) após o ex-ministro ser alvo de pedido de prisão preventiva em ação que apura crime de violência política de gênero na 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza. O pedido, apresentado pela defesa da prefeita Janaína Farias (PT) em ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, destaca teor "cumulativo" e "reiterado" de falas públicas do pedetista contra a prefeita. Em mensagem divulgada nas redes, o ex-prefeito classificou a medida como "ameaça" com objetivo de silenciar o aliado. "A toda hora o governo inventa uma nova ameaça para tentar silenciar o Ciro. Aliás, como tentam fazer com todos que critiquem o frágil Governo do Elmano!", diz Roberto Cláudio.
"Certamente não irão calar Ciro Gomes. Não vão calar nenhum de nós também! Não vamos deixar a ditadura do silêncio e da soberba vencer aqui no Ceará", publicou ainda o ex-prefeito em suas redes sociais.
Ação contra Ciro tem como base ataques recentes do pedetista contra a prefeita de Crateús. Em pelo menos duas situações, o ex-ministro questionou indicações da petista como prefeita e como suplente de senadora.
Em uma das ocasiões, Ciro chegou a chamar Janaína de "cortesã", caso que já rendeu condenação em R$ 52 mil na seara cível do Distrito Federal. Novo pedido foi protocolado pela Advocacia do Senado Federal.
Em nota, Janaína afirma que "a conduta do agressor Ciro Gomes é crime de violência política de gênero, pelo qual já foi condenado e é reincidente". Ela diz confiar que a Justiça "agirá de forma célere e rigorosa" no caso.
O Sindicato dos Bancários recebe, entre hoje (8) e quarta-feira (10), o 5º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. Evento é aberto e reunirá 300 pessoas em debate sobre comunicação democrática e regulação das redes.
Entre os palestrantes de hoje estão João Brant, secretário de Comunicação Social do Governo Federal; Helena Martins, professora da UFC, e o jornalista Leandro Demori, do ICL. Inscrições em doity.com.br/5endc.
O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, será ouvido nesta segunda-feira, 8, pela CPMI que apura fraudes contra aposentados e pensionistas no INSS. Oitiva marcada para às 16h, com participação do senador cearense Eduardo Girão (Novo).
O prefeito Evandro Leitão (PT) lança hoje o "Fortaleza Sem Fome", braço municipal de programa de combate à fome. Serão 2.400 sopas diárias distribuídas pela Prefeitura, em parceria com os Sesc e organizações sociais.
Governo Elmano continua puxando para perto filiados da federação União Progressista, cotada para ser comanda pela oposição. A preço de hoje, Moses Rodrigues (União) e Fernanda Pessoa (União) estão "amarrados" com a base.
A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza hoje, 8, às 19h30, a live de lançamento da terceira turma do curso Técnico em Secretaria Escolar, que abordará temas como estratégias de atuação e desenvolvimento de escolas. /// Transmissão no perfil da FDR no Instagram e pelo canal da FDR no YouTube.
