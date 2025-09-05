Advocacia do Senado quer prisão de Ciro

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a prefeita de Crateús Janaína Farias (PT)

A Advocacia do Senado, atuando na defesa da ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), protocolou pedido de prisão preventiva contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) em ação penal movida pelo Ministério Público Eleitoral por violência política de gênero. No pedido, a defesa destaca caráter "persistente" de ataques do pedetista contra a gestora. O pedido foi feito na quinta-feira, 4, dias após Ciro voltar a atacar, ainda que indiretamente, Janaína durante participação em festa de 50 anos do ex-prefeito Roberto Cláudio. Além desta ação penal, que foi aceita pela Justiça em julho passado, Ciro responde por falas semelhantes em uma série de outras ações cíveis, tendo já sido condenado a pagar indenização de R$ 52 mil à petista.

Embate

Em falas recentes, Ciro tem questionado "credenciais da petista para posse tanto como senadora quanto como prefeita de Cratéus. Ele nega que ela seja "alvo primário" das críticas, mas sim o ministro Camilo Santana (PT).

Stalking

Uma outra demanda feita pelo MP Eleitoral na denúncia inicial do caso já foi deferida pelo magistrado, que determinou a abertura de investigação da Polícia Federal para apurar possível crime de perseguição (stalking) no caso.

Câmara gospel

Sessão das Comissões da Câmara Municipal virou palco para missas e eventos religiosos semanais. Situação foi testemunhada e relatada pela estagiária Camila Maia, que está publicada na versão digital da coluna no OP+ .

Polêmico

Os eventos, realizados por Jorge Pinheiro (PSDB), são questionados por defensores do Estado laico na Casa. Câmara Municipal diz que autoriza, como espaço público, eventos de variados gêneros pedidos por vereadores.

Qualificação

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza nesta segunda-feira, 8, às 19h30min, live de lançamento da terceira turma do curso técnico em Secretaria Escolar. Transmissão no perfil da FDR no Instagram e no YouTube.

Online

O encontro tem como tema Secretaria Escolar 4.0, com ferramentas digitais essenciais para a gestão escolar, e será conduzido pela gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), professora Jôsy Cavalcante.

PT bate o centro para 2026

O PT-CE realiza neste sábado, 6, em Fortaleza evento de posse de novos gestores municipais e estadual do partido no Estado. Como a coluna antecipou, deve ser aprovada resolução com primeiros pontos da estratégia do partido para a eleição de 2026.

Estratégia

Entre os pontos, estão desde apoio à reeleição de Lula (PT) e Elmano (PT) quanto a indicação de José Guimarães (PT) como pré-candidato do partido ao Senado Federal, algo que não é hoje unanimidade na sigla.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Carlos Filho, secretário da Regional 1

Apoio

Em entrevista à Vertical, o secretário Carlos Filho (Regional 1 - foto acima), ligado à Guimarães, destacou que a pauta da candidatura própria ao Senado precisa ser prioridade, mas que o grupo quer apoio de Elmano e Camilo para a tese.

100% feminina



O TJCE escolheu três mulheres para compor lista tríplice da próxima vaga aberta no TRE-CE para a classe jurista, na primeira lista 100% feminina para o órgão. /// Foram escolhidas as advogadas Fernanda Dourado (31 votos), Luciana Melo Madruga Fernandes (28 votos) e Joyceane Bezerra de Menezes (27 votos).



