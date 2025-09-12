Alece homenageia 83 anos da 10ª Região Militar em sessão solene

Foto: Reprodução Alece/ Foto: José Leomar A solenidade reconheceu a trajetória da instituição, bem como dos militares representantes

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realizou sessão solene nesta sexta-feira, 12, em homenagem aos 83 anos da 10ª Região Militar do Exército. A solenidade reconheceu a trajetória da instituição, bem como dos militares representantes.



Homenageada em proposta dos deputados Carmelo Neto (PL) e Manoel Duca (Republicanos), a 10ª RM foi considerada pelos requerentes uma das "mais tradicionais e estratégicas" unidades administrativas do Exército Brasileiro. Instituição vinculada ao Comando Militar do Nordeste, foi criada em 17 de setembro de 1942.

“Hoje a 10ª Região Militar é homenageada de uma forma mais do que justa, pelos seus 83 anos de relevantes serviços prestados ao Ceará e ao Brasil como um todo”, destacou Duca ao abrir a cerimônia. Em discurso, Manoel Duca também ressaltou a ligação da organização militar com nascimento da cidade de Fortaleza.

Carmelo Neto, por sua vez, não participou e foi representado pelo seu suplente na Casa, David Vasconcelos (PL). Projeto também tem subscrição do deputado Sargento Reginauro (União).

“É um dia de muito orgulho para mim, porque sou um filho do Exército Brasileiro. Tenho orgulho de ter servido ao Exército, com a convicção de que a disciplina e a hierarquia que me passaram estão presentes na minha vida”, Vasconcelos reconheceu em discurso. Deputado classificou o Exército Brasileiro como “braço forte e mão amiga da sociedade”.

Na ocasião, militares foram agraciados ainda com a entrega de placas comemorativas alusivas a data, com agradecimentos prestados pelo comandante da 10ª Região Militar, general Ivon Barreto Leão. “Receber essa homenagem da Alece enche de orgulho cada militar que serve à divisão”, disse.

por Camila Maia - Especial para O POVO