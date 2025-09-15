Câmara recebe Ipplan para apresentação do processo de revisão do Plano Diretor

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), ex-deputado Artur Bruno, participará da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta terça-feira, 16. Com a presença, secretário deverá detalhar o processo de revisão do Plano Diretor Participativo Sustentável (PDPS).
O titular da pasta deverá apresentar em plenário os resultados do ciclo de audiências públicas realizadas nas regionais e as próximas etapas para finalização, que incluem a Conferência da Cidade, e a elaboração da minuta final da nova lei.
Pela Câmara de Fortaleza, o desenvolvimento das novas diretrizes da Capital são acompanhados pela Comissão Especial do Plano Diretor, presidida pelo vereador Benigno Júnior (Republicanos). A expectativa é que versão final do texto seja enviada para apreciação da Casa em 6 de novembro.
O novo Plano Diretor está sendo elaborado 16 anos após sua última atualização, em 2009. A revisão visa atualizar as normas de desenvolvimento urbano da cidade, considerandos aspectos como proteção ambiental e planejamento participativo.
Atualmente, está em andamento o segundo ciclo de audiências, com encontros marcados para os dias 20 e 27 na Academia do Professor, das 8h às 15h. Projeto também será apresentado na próxima Conferência da Cidade, de 24 a 26 de outubro.
por Camila Maia – Especial para O POVO
