"Ciro está sendo convocado para salvar o Ceará", diz deputado

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Em meio a recente pesquisas que mostraram desempenho do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) em disputa presidenciável de 2026, pedetistas aliados tentam “convencê-lo” de candidatura em âmbito estadual no Ceará. Conforme deputado Cláudio Pinho (PDT), percentuais alcançados por Ciro em um possível segundo turno com o presidente Lula refletem um “chamamento do povo”.
“Tenho conversado para convencê-lo. Ele não queria realmente entrar e disputar mais nenhum pleito, mas nessa vez é diferente. O Ciro está sendo convocado para vir salvar o Ceará. Então, ele que tem espírito público, jamais vai poder negar o chamamento do povo”, diz Pinho em entrevista nesta terça-feira, 23.
Na última semana, pesquisa Quaest apontou, o ex-governador do Ceará registrou 33%, ante 40% de Lula — uma diferença de sete pontos porcentuais – em um eventual segundo turno. Não há série histórica do confronto entre Lula e o pedetista. No entanto, Ciro descartou candidatura nacional e pedetistas defendem disputa pelo Abolição.
“Ciro é a maior liderança que nós temos no estado do Ceará. Uma pessoa que está muito tempo sem mandato, não exerce cargo político nenhum, mas tem o poder de falar e mostrar a verdade do que a acontece no Brasil”, ressalta. “O nome do Ciro aparece como um dos nomes mais competitivos da oposição, o mais competitivo para uma disputa presidencial. Mas nós queremos o Ciro aqui”, defende Pinho.
A oposição busca bloco unido contra a gestão petista no Ceará em 2026. O histórico de embates entre o ex-governador e a ala bolsonarista, por sua vez, deve ser dialogado com aproximação do pleito de 2026.
“As posições políticas serão discutidas e nós temos profundas divergências com certas pautas do Partido Liberal, mas como o próprio presidente do PL falou, o Ciro é um fenômeno, uma palavra usada por ele, nós acreditamos que iremos discutir um plano de ação para o estado do Ceará”, confirma deputado.
por Camila Maia – Especial para O POVO
