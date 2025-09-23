Petista destaca adesão de atos contra Anistia e Blindagem em Fortaleza: "Povo na rua"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,21-09-2025: Manifestação contra PEC da Blindagem, com cartazes e bandeiras na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT) diz ter ficado “orgulhoso” com o resultado da manifestação de Fortaleza contra a que Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a proteção de parlamentares do Congresso Nacional contra ações do Judiciário, conhecida como PEC da Blindagem, no último domingo, 21.

Segundo o líder, o movimento, que foi criticado no âmbito nacional por ter divulgação feita por artistas, teve apenas participação "orgânica" em Fortaleza. “Alguns ainda chegaram a dizer: ‘Ah, as pessoas foram para rua porque iam encontrar o Caetano Veloso’. Aqui não teve Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Chico Buarque, teve o povo na rua convocado pelas suas próprias organizações (...) Não foi um partido, deputado, presidente. Foram as próprias organizações populares”, argumenta.

Em Fortaleza, a concentração iniciou por volta das 15h30min, em frente à estátua da Iracema Guardiã, conhecida como um dos principais cartão-postais da Cidade. Além do PT, estiveram presentes lideranças de siglas como PSOL e PSB, bem como centrais sindicais, movimentos populares, como MST e MTST, e outras organizações da sociedade civil.

Sampaio ainda destaca o papel dos atos para barrar proposta de anistia aos condenados por participação na tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. “Na minha opinião, enterra de vez esse projeto golpista de aprovar uma anistia no Congresso Nacional para desfazer o que a justiça fez e ainda por cima criar uma casta de privilegiados que está acima da lei e não pode ser processado se o seu colega não deixar”, defende.



por Camila Maia – Especial para O POVO