Deputado diz que é "natural" PSD querer espaço na chapa majoritária pela base

Foto: Samuel Setubal Deputado federal Luiz Gastão, do PSD

O vice-líder do PSD na Câmara dos Deputados, Luiz Gastão (PSD) defendeu a participação da sigla nas eleições majoritárias de 2026 pela base governista do Ceará. Em entrevista à Vertical, nesta sexta-feira, 26, o parlamentar enfatizou o número de quadros do partido em prefeituras e secretarias estaduais como justificativa para pleitear possível vaga.

“O PSD é um partido que hoje tem três deputados federais, temos o secretário de Desenvolvimento Econômico no Estado, temos a vice-prefeita de Fortaleza, temos a prefeitura de Caucaia, dentre várias outras prefeituras no interior”, diz Gastão. “Acredito que uma bancada unida e um partido unido sólido, que tem uma possibilidade de crescer na eleição”, sustenta.

Em Fortaleza, partido ocupa a vice-prefeitura com Gabriella Aguiar e possui outros dois psedistas em pastas municipais, Apollo Vicz (Secretaria de Proteção Animal) e Eudes Bringel (Chefe de Gabinete). Grupo também comanda a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do ex-deputado Domingo Filho, cotado na disputa pelo Senado Federal.



Em âmbito majoritário, chapa que busca reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) deve contemplar aliados com a vaga de vice e as duas cadeiras no Senado, com respectivos suplentes. Elmano, por sua vez, já reconheceu interesse do partido em ocupar espaço, juntamente a partidos como MDB e PSB.

Gastão considera “natural” o interesse “pelo tamanho que o partido tem” no Estado. “Nós acreditamos que temos tempo de televisão, temos fundo partidário, temos voto dentro do Estado e o peso no partido, inclusive não só no Ceará, mas a nível nacional”, defende.

Atualmente, o nome de Domingos Filho (PSD), secretário da gestão estadual, é um entre os ventilados ao Senado Federal pelo bloco. Base governista tem pelo menos oito pré-candidatos, já a articulação com PSD deve ser conduzida por Domingos em 2026.

O deputado federal Luiz Gastão (PSD) ainda negou uma possível filiação ao PDT, cogitada entre os bastidores da política estadual. Parlamentar ressalta a inexistência de convite ou qualquer acordo neste sentido.

“Eu nunca fui procurado, respeito muito, tenho uma relação muito boa com vários deputados do PDT, mas eu sou vice-líder do PSD, sou presidente do Diretório Municipal do PSD de Fortaleza” contrapôs.

por Camila Maia – Especial para O POVO