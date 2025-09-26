Suspensão de licença em ação na Floresta do Aeroporto é "insuficiente", diz vereador

Foto: AURÉLIO ALVES Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Local fica na altura da passarela da Praça da Aerolândia. Terreno está localizado entre a Base Aérea e o Aeroporto

Com a suspensão da licença ambiental concedida à empresa Aerotrópolis Empreendimentos pelos órgãos fiscalizadores estaduais, na área desmatada do Aeroporto de Fortaleza, parlamentares a insuficiência da medida. Conforme vereador Gabriel Aguiar (PSOL), o desmatamento de aproximados 40 hectares, o “mais grave”, não foi reconhecido em suspensão anunciada nesta sexta-feira, 26.

“Atitude correta do órgão, mas insuficiente porque o mais grave não foi reconhecido”, afirma vereador. “A devastação de 40 hectares de floresta de Mata Atlântica em estágio avançado sem seguir a lei. Esse desmatamento a Semace segue defendendo, o que é muito grave”, continua.

VEJA MAIS: Floresta do Aeroporto: Psol aciona Agefis, Semace, TCU, MPF e MPCE contra desmatamento

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) suspenderam a licença ambiental concedida à empresa Aerotrópolis Empreendimentos, na área desmatada no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, após identificarem diversas irregularidades em vistoria técnica.

As infrações na decisão consideram a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação além dos limites autorizados e manejo inadequado da fauna.

“A suspensão é importante. Mas ainda é insuficiente diante do tamanho do crime ambiental. Além disso, há uma grave distorção envolvendo o desmatamento da floresta do aeroporto. Você não licencia aquilo que você não fiscaliza. Seguiremos cobrando respostas dos órgãos ambientais”, argumenta o deputado estadual Renato Roseno (PSOL).

Na última semana, o vereador Gabriel Biologia (Psol) e o deputado estadual Renato Roseno (Psol) apresentaram diversas ações questionando a derrubada de parte da Mata Atlântica localizadas nas proximidades do Aeroporto Pinto Martins. As petições questionam desde possível fraude no licenciamento autorizando a obra como até o contrato da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para administração do aeroporto.

Confira nota na íntegra:

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) informam que, diante de irregularidades encontradas (intervenção em APP, supressão além dos limites da licença e manejo inadequado da fauna), estão suspensas a autorização e a licença à empresa Aerotrópolis. As inconformidades foram comprovadas após vistoria realizada pelos fiscais dos órgãos ambientais.

Os técnicos da autarquia, com base na averiguação em campo, produzirão um relatório final a respeito da situação. A legislação ambiental prevê a aplicação de multa nesses casos. A empresa está sendo notificada nesta sexta-feira e terá cinco dias para apresentação da defesa.

A Superintendência ressalta que todo o processo de licenciamento havia seguido a legislação ambiental vigente, com anuência do Município desde 2023, levantamento de dados na plataforma SOS Mata Atlântica, vistoria de campo e inventário florestal. A atuação da empresa não seguiu o autorizado, o que resultou na medida atual de suspensão de referida licença.



Leia mais Psol cobra Justiça contra desmatamento no aeroporto

Floresta do Aeroporto: Psol aciona Agefis, Semace, TCU, MPF e MPCE contra desmatamento

Deputado diz que não "adianta" oposição lançar dois nomes do PL ao Senado Sobre o assunto Psol cobra Justiça contra desmatamento no aeroporto

Floresta do Aeroporto: Psol aciona Agefis, Semace, TCU, MPF e MPCE contra desmatamento

Deputado diz que não "adianta" oposição lançar dois nomes do PL ao Senado

por Camila Maia – Especial para O POVO