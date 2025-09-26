Logo O POVO+
Suspensão de licença em ação na Floresta do Aeroporto é "insuficiente", diz vereador
Foto de Vertical
clique para exibir bio do colunista

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

Suspensão de licença em ação na Floresta do Aeroporto é "insuficiente", diz vereador

A Sema e a Semace suspenderam a licença ambiental concedida à ação no Aeroporto de Fortaleza sem considerar os quase 40 hectares desmatados, aponta Gabriel Biologia (Psol)
Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Local fica na altura da passarela da Praça da Aerolândia. Terreno está localizado entre a Base Aérea e o Aeroporto (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Local fica na altura da passarela da Praça da Aerolândia. Terreno está localizado entre a Base Aérea e o Aeroporto

Com a suspensão da licença ambiental concedida à empresa Aerotrópolis Empreendimentos pelos órgãos fiscalizadores estaduais, na área desmatada do Aeroporto de Fortaleza, parlamentares a insuficiência da medida. Conforme vereador Gabriel Aguiar (PSOL), o desmatamento de aproximados 40 hectares, o “mais grave”, não foi reconhecido em suspensão anunciada nesta sexta-feira, 26.

“Atitude correta do órgão, mas insuficiente porque o mais grave não foi reconhecido”, afirma vereador. “A devastação de 40 hectares de floresta de Mata Atlântica em estágio avançado sem seguir a lei. Esse desmatamento a Semace segue defendendo, o que é muito grave”, continua.

VEJA MAIS: Floresta do Aeroporto: Psol aciona Agefis, Semace, TCU, MPF e MPCE contra desmatamento

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) suspenderam a licença ambiental concedida à empresa Aerotrópolis Empreendimentos, na área desmatada no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, após identificarem diversas irregularidades em vistoria técnica.

As infrações na decisão consideram a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação além dos limites autorizados e manejo inadequado da fauna.

“A suspensão é importante. Mas ainda é insuficiente diante do tamanho do crime ambiental. Além disso, há uma grave distorção envolvendo o desmatamento da floresta do aeroporto. Você não licencia aquilo que você não fiscaliza. Seguiremos cobrando respostas dos órgãos ambientais”, argumenta o deputado estadual Renato Roseno (PSOL).

Na última semana, o vereador Gabriel Biologia (Psol) e o deputado estadual Renato Roseno (Psol) apresentaram diversas ações questionando a derrubada de parte da Mata Atlântica localizadas nas proximidades do Aeroporto Pinto Martins. As petições questionam desde possível fraude no licenciamento autorizando a obra como até o contrato da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para administração do aeroporto.

Confira nota na íntegra:

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) informam que, diante de irregularidades encontradas (intervenção em APP, supressão além dos limites da licença e manejo inadequado da fauna), estão suspensas a autorização e a licença à empresa Aerotrópolis. As inconformidades foram comprovadas após vistoria realizada pelos fiscais dos órgãos ambientais.

Os técnicos da autarquia, com base na averiguação em campo, produzirão um relatório final a respeito da situação. A legislação ambiental prevê a aplicação de multa nesses casos. A empresa está sendo notificada nesta sexta-feira e terá cinco dias para apresentação da defesa.

A Superintendência ressalta que todo o processo de licenciamento havia seguido a legislação ambiental vigente, com anuência do Município desde 2023, levantamento de dados na plataforma SOS Mata Atlântica, vistoria de campo e inventário florestal. A atuação da empresa não seguiu o autorizado, o que resultou na medida atual de suspensão de referida licença.

Leia mais

por Camila Maia – Especial para O POVO

Foto do Vertical

Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?