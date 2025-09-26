Obra ameaça mancha de Cerrado em Fortaleza e pode agravar alagamentos, alertam especialistas

Foto: Reprodução/leitor Vídeos registraram tratores atuando na área sem qualquer placa ou informações sobre a obra

Uma obra em terreno próximo à Avenida Professor Abreu Matos, no bairro Pici, em Fortaleza, pode colocar em risco uma rara mancha de Cerrado de Fortaleza. Máquinas de grande porte e tratores já atuam no local, que abriga registros de Bacopa Cochlearia, uma espécie de planta encontrada apenas em Fortaleza e nos Lençóis Maranhenses.

“Nessa área existe uma espécie de planta que só ocorre em Fortaleza e nos Lençóis Maranhenses, em todo o mundo. Ela é considerada pela lista nacional de espécies ameaçadas de 2022 como uma espécie em perigo de extinção”, afirma o biólogo e especialista em conservação da biodiversidade Paulo Thieres Pinto.

LEIA TAMBÉM | Floresta do Aeroporto: Psol aciona Agefis, Semace, TCU, MPF e MPCE contra desmatamento

De acordo com ele, a categoria é altamente vulnerável, apenas um nível abaixo da classificação de espécie “criticamente ameaçada de extinção”. A planta vive em ambientes específicos, como brejos e áreas alagadas, o que torna sua preservação delicada.

Vídeos registraram tratores atuando na área sem qualquer placa ou informações sobre a obra. A Vertical procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Caso haja manifestação, o conteúdo será atualizado.

Perigo para a região adjacente

Além do risco ambiental, especialistas alertam para o impacto urbano. A área em questão está no entorno do Lago Jacarey, formado por um grande brejo no passado. Hoje, após intensa ocupação por construções residenciais, a região sofre com alagamentos frequentes nas avenidas Viena Weine e adjacências.

Thieres alerta que o impedimento para os alagamentos piores é a infiltração de água que ocorre na área do professor Abreu Matos. “Vai aumentar muito o alagamento na região baixa da Avenida Viena Weine, se esse terreno for impermeabilizado”, alerta Thieres.

Moradores e comerciantes já haviam pedido, durante o processo de plano de manejo da área Professor Abreu Matos, que o terreno fosse incorporado à Área de Relevante Interesse Ecológico, na divisa com o terreno, diante do risco de prejuízos.



Leia mais Psol cobra Justiça contra desmatamento no aeroporto

Floresta do Aeroporto: Psol aciona Agefis, Semace, TCU, MPF e MPCE contra desmatamento

Deputado diz que não "adianta" oposição lançar dois nomes do PL ao Senado Sobre o assunto Psol cobra Justiça contra desmatamento no aeroporto

Floresta do Aeroporto: Psol aciona Agefis, Semace, TCU, MPF e MPCE contra desmatamento

Deputado diz que não "adianta" oposição lançar dois nomes do PL ao Senado

por Camila Maia - Especial para O POVO