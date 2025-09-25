Psol cobra Justiça contra desmatamento no aeroporto

Foto: AURÉLIO ALVES Vereador Gabriel Biologia

O vereador Gabriel Biologia (Psol) e o deputado Renato Roseno (Psol) apresentaram na última semana diversas ações questionando a derrubada de cerca de 40 hectares de Mata Atlântica localizados no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Até agora, foram seis ações ou denúncias apresentadas a cinco órgãos. As petições questionam desde possível fraude no licenciamento da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) autorizando a obra como até o contrato da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com a empresa alemã Fraport para gestão do aeroporto. Ao todo, foram acionadas, além da Semace e da Anac, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Ceará (MPCE).

Violações

"É mais grave do que parece. Uma rede de violações ambientais que persiste há muito tempo, mas que, com esse desmatamento sem precedentes, atingiu uma envergadura chocante", diz Gabriel Biologia.

Protesto

O vereador articula uma manifestação para às 15h desta sexta-feira uma manifestação contra a derrubada das árvores. Ato ocorre na entrada do Aeroporto de Fortaleza e cobra responsabilização pela supressão de árvores.

Segurança

A Alece aprovou nesta quinta-feira, 18, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do governador Elmano de Freitas (PT) equiparando a segurança pública a áreas como saúde e educação no orçamento do Estado.

Fura-teto

Na prática, a mudança permite maior volume de investimentos para a área, que ganha status de prioritária e pode escapar de limites do teto de gastos estadual. A proposta contou com apoio inclusive de deputados da oposição.

Hospital da PM

A Justiça Federal do Ceará homologou nesta semana acordo firmado entre o Governo do Ceará e DPU, MPF e MPCE pela transição do antigo Hospital José Martiniano de Alencar para o atual Hospital da PMCE.

Acordo

Partes fecharam acordo por uma mudança gradual, mantendo atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Pactuação, no entanto, prevê que parte dos atendimentos serão transferidos para outras unidades do Estado.

Vereadora Priscila Costa (PL) teve a pré-candidatura ao Senado Federal oficializada na noite desta quarta-feira, 24

Os dois candidatos do PL

Michelle Bolsonaro (PL) e Valdemar Costa Neto (PL) realizaram nova defesa da candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado. Fala ocorre menos de dois dias após Valdemar fazer a defesa de outro cearense, Alcides Fernandes (PL), para a vaga.

Pré-campanha

A proximidade dos acontecimentos expõe disputa interna entre Alcides e Priscila por uma das vagas na chapa da oposição para 2026. Ontem, André Fernandes (PL) disse ao colega Guilherme Gonsalves apoiar "dupla" candidatura.

É complexo...

Eleição de 2026 possui duas vagas de senador, mas existe hoje consenso no PL de que uma das vagas deve estar à disposição para negociação com outras siglas. O PL ainda sonha até em "puxar" apoios da base governista.

Novo adiamento



O União Brasil adiou mais uma vez a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao partido. /// O partido chegou a agendar realização do evento na Assembleia Legislativa para esta sexta-feira, mas data foi novamente postergada para outubro. Justificativa, mais uma vez, é conflito de agendas com lideranças nacionais.



