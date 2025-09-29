Alece comemora 66 anos da Guarda Municipal em sessão solene

Foto: Samuel Setubal ￼GUARDA Municipal irá atuar no entorno das escolas com mais insegurança

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) recebe homenagem nesta segunda-feira, 29, pelo aniversário de 66 anos da corporação, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Evento ocorre a partir das 17h, no Plenário 13 de Maio.

Conforme autor da proposta, deputado Stuart Castro (AVANTE), órgão surgiu na gestão do prefeito Manuel Cordeiro Neto para proteger o patrimônio público e os fortalezenses ainda em 1959. Atualmente, a GMF possui cerca de dois mil agentes, entre inspetores, subinspetores e guardas.

VEJA MAIS: Fortaleza passa a ter uma crise ambiental por semana

“A Guarda Municipal consolida o seu papel de proteger os cidadãos, com inspetorias cidadãs e especializadas, por meio de estratégicas educativas, preventivas e ostensivas desenvolvidas nos parques, praças, prédios públicos, praias, terminais de ônibus e eventos”, ressalta Stuart.

Leia mais Em Tauá, Domingos Filho anuncia apoio a Chiquinho Feitosa para o Senado

Fortaleza passa a ter uma crise ambiental por semana

Floresta do Aeroporto: Embargo foi necessário, mas é insuficiente Sobre o assunto Em Tauá, Domingos Filho anuncia apoio a Chiquinho Feitosa para o Senado

Fortaleza passa a ter uma crise ambiental por semana

Floresta do Aeroporto: Embargo foi necessário, mas é insuficiente

por Camila Maia - Especial para O POVO

0600013-79.2024.6.06.0115