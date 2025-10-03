Detida em prisão israelense, Luizianne receberá visita consular da Embaixada do Brasil

Foto: Reprodução/Instagram A deputada federal Luizianne Lins e os 12 brasileiros detidos pelas forças de Israel receberão visita consular nesta sexta-feira, 3

A deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) e os 14 brasileiros detidos pelo governo de Israel devem receber visitas consulares da Embaixada do Brasil nesta sexta-feira, 3, no centro de detenção de Ketziot. Desde a interceptação pela marinha israelense, em embarcação rumo à Gaza, na última quarta-feira, 1º, a parlamentar segue incomunicável, totalizando mais de 40 horas.

Centro de detenção de Ketziot, que recebe a parlamentar e demais detidos, fica a cerca de 30 quilômetros do Egito, onde o serviço consular do Brasil realiza as visitas para verificar as condições de integridade física e segurança dos cidadãos e cidadãs presos.

VEJA MAIS: Evandro diz que recebeu "consternado" notícia sobre interceptação de Luizianne rumo a Gaza

Por meio de nota, equipe da deputada informa que advogados da missão humanitária Global Sumud Flotilla também estão fornecendo assistência jurídica aos cidadãos e cidadãs brasileiros. A abordagem feita pela Marinha de Israel é considerada “ilegal” pelos envolvidos por se tratar de águas internacionais, durante a iniciativa humanitária que levava alimentos, medicamentos e próteses a população palestina.

Conforme últimas informações da Global Sumud Flotilla, os responsáveis pelo acompanhamento jurídico estiveram presentes no porto desde as 6h da manhã do dia 2 de outubro. As audiências, por sua vez, iniciaram-se às 14h de ontem e se estenderam por 15 horas ininterruptas. Foi denunciado também que durante toda a quinta-feira, 2, detidos não receberam qualquer tipo de alimentação ou acesso à água.

Leia mais João Campos virá ao Ceará para ato de filiação de prefeitos ao PSB

Deputado contesta punição leve dada a Inspetor Alberto: "Deixa barato"

Caso da Floresta do Aeroporto ganha novo capítulo Sobre o assunto João Campos virá ao Ceará para ato de filiação de prefeitos ao PSB

Deputado contesta punição leve dada a Inspetor Alberto: "Deixa barato"

Caso da Floresta do Aeroporto ganha novo capítulo

por Camila Maia - Especial para O POVO