Caso da Floresta do Aeroporto ganha novo capítulo

Foto: AURÉLIO ALVES Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza, antes do fim do relatório ambiental do Ibama. Local fica na altura da passarela da Praça da Aerolândia, entre a Base Aérea e o Aeroporto

A Semace multou em R$ 200 mil a Aerotrópolis Empreendimentos S.A., responsável por ação que desmatou cerca de 40 hectares de Mata Atlântica no Aeroporto de Fortaleza. A informação consta em inquérito civil público aberto nesta semana, após denúncia do vereador Gabriel Biologia (Psol), que apura possível crime ambiental no caso. Segundo os documentos, o auto de infração foi lavrado na quinta-feira passada, 25, no mesmo momento em que a Semace embargou a obra. Em relatório apresentado ao MPCE, o superintendente da Semace, João Gabriel Laprovítera Rocha, destacou que inspeção do órgão constatou irregularidades no manejo da fauna silvestre afetada pelo desmatamento - com registro de animais fugindo para vias do entorno da área.

Sanções

Outro trecho do relatório aponta o desmatamento irregular de cerca de dois hectares de vegetação fora dos limites estabelecidos pela licença da Semace para a obra. Órgão ainda apura possíveis novas sanções.

Piada

Gabriel Biologia classifica a multa como uma "piada de mau gosto". Ele questiona posição da Semace que apontou irregularidades na obra, mas ainda não reconheceu ataque à Lei da Mata Atlântica - algo mais grave - no caso.

Na Justiça

"Esse foi o maior desmatamento da década (...) as licenças da Fraport precisam ser definitivamente anuladas e os envolvidos responsabilizados", diz, apontando ausência de documentos básicos na licença da obra.

Outro lado

Já a Aerotrópolis diz que a obra está amparada em licença da Semace e rejeita que a região seja uma Área de Preservação Permanente (APP). Também destaca impacto do projeto, com até 7.500 empregos diretos.

Impunidade

Autor de representação contra Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal, o deputado Guilherme Sampaio (PT) contestou punição de "advertência escrita" definida pelo colegiado no caso. "Deixou barato".

Leia mais Petista comemora punição a Inspetor Alberto e diz esperar que ele "repense" ações Sobre o assunto Petista comemora punição a Inspetor Alberto e diz esperar que ele "repense" ações

PSB maior

O deputado Júnior Mano (PSB) comanda hoje, ao lado de Cid Gomes (PSB) e do ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PSB), filiação de oito novos prefeitos ao PSB. Com isso, Mano chega a 75 prefeitos aliados.

Leia mais Júnior Mano amplia maioria dentro do PSB Sobre o assunto Júnior Mano amplia maioria dentro do PSB

Foto: Samuel Setubal Janaína Farias, prefeita de Crateús

Janaína em audiência com Ciro

A prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), prestou depoimento na terça-feira, 30, em audiência virtual da ação movida pelo MP Eleitoral que acusa o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) de violência política de gênero por ataques contra a petista.

Depoimento

Na ocasião, Janaína reiterou ter sido "humilhada" pelo ex-ministro, destacando que ataques alimentaram inclusive seus adversários durante a campanha de 2024. "Foi um momento de muito constrangimento".

Tensões

Janaína chegou inclusive a pedir que Ciro não acompanhasse a fala, alegando possível constrangimento ou receio de novos ataques. O juiz, no entanto, manteve a participação do ex-ministro, que nega acusações.

Cássio Borges



O engenheiro cearense Cássio Borges será homenageado postumamente com inscrição no Livro do Mérito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). Solenidade ocorre em evento nacional em 7 de outubro em Serra (ES). Representa a família o jornalista Marcos André Borges, filho do homenageado.



