Evandro diz que recebeu "consternado" notícia sobre interceptação de Luizianne rumo a Gaza

Foto: Reprodução/Instagram Embarcação da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins foi interceptada pelas forças armadas do governo de Israel

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), manifestou apoio à deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) após parlamentar ter tido barco interceptado durante missão rumo à Gaza, nessa quarta-feira, 1º. Pelas redes sociais, Evandro afirmou receber “consternado” a notícia de interceptação da embarcação que levava à deputada e outros 40 voluntários.

“Recebi, consternado, a notícia da interceptação da embarcação que leva a deputada Luizianne Lins e outros 40 voluntários em missão humanitária ao povo palestino, em Gaza”, lamenta. “O governador Elmano de Freitas segue em contato com o Governo Federal e com o Itamaraty para que ela e os demais brasileiros da missão sejam amparados”, continua.

Durante coletiva de impressa nesta quinta-feira, 2, Evandro ainda ressaltou os esforços do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em acionar o Congresso Nacional e Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, para resgate de deputada. Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) já solicitou apoio ao Itamaraty sobre o caso.

“O governador Elmano entrou em contato com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, assim como também, com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, no sentido que não só Itamaraty, mas também o próprio Congresso Nacional desse todo o apoio para a parlamentar, no caso a deputada Luizianne, possa ser resgatada e retornar, tendo em vista ela está em missão oficial”, informa.

A deputada federal Luizianne Lins integra a missão Global Sumud Flotilla, um grupo de embarcações que tenta levar ajuda humanitária em direção à Faixa Gaza e já teve embarcações interceptadas por Israel. na última quarta-feira, a comunicação com a ex-prefeita foi perdida e, em suas redes, foi publicado um vídeo gravado previamente, no qual a Luizianne pede ajuda ao Governo.

por Camila Maia – Especial para O POVO