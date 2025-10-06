Elmano e Evandro empossam novo comitê municipal de prevenção à violência

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.01.2025: Elmano de freitas, governador e Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, representando demais prefeitos. Assinatura de ordem de serviço para projetos de esgotamento sanitário. Palácio da Abolição. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comandam a posse do Comitê Deliberativo Municipal de Prevenção à Violência de Fortaleza, nesta segunda-feira, 6. Colegiado deverá reunir Prefeitura, Sistema de Justiça e Forças de Segurança do Estado na elaboração de políticas públicas contra a violência na Capital.

Cerimônia prevista para às 14 horas, no Cuca Barra, também contará com a reunião técnica para validação do Plano Municipal de Prevenção à Violência (PReVio).

Na ocasião participam presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), Heráclito Sousa, defensora geral do Estado, Sâmia Farias, procurador-geral de Justiça, Harley Carvalho, além de secretários municipais, estaduais e representantes das forças de segurança e da justiça que passam a compor formalmente o Comitê.



por Camila Maia - Especial para O POVO