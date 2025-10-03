MPCE convoca reunião sobre desmatamento da Floresta do Aeroporto

Foto: Mauri melo Ann Celly Sampaio, promotora de justiça

.

A promotora Ann Celly Sampaio Cavalcante, da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, convocou para a próxima segunda-feira, 6, reunião entre representantes da empresa Aerotrópolis Empreendimentos S.A. e de órgãos públicos para debater o caso do desmatamento da Floresta do Aeroporto. A reunião ocorre a pedido da própria Aerotrópolis, empresa que conduziu ação que desmatou cerca de 40 hectares de Mata Atlântica da região. Em ofício apresentado ao MPCE, a empresa pede espaço para apresentar esclarecimentos sobre a ação. No início da semana, o órgão abriu Inquérito Civil Público para apurar possível crime ambiental no caso. Reunião ocorre às 11h, no auditório da sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza.

Foram convidados a Superintendência de Meio Ambiente do Ceará (Semace), a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (Sema), a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma) e Ibama do Ceará.

Completam a lista a Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), a direção da Cagece e o coordenador do Laboratório de Biogeografia e Estudos da Vegetação (Bioveg) da UFC, professor Marcelo Freire Moro.

Nesta sexta-feira, 3, o vereador Gabriel Biologia (Psol) comandou manifestação popular pela responsabilização de técnicos da Semace que emitiram laudo de 2023 permitindo a obra. Ação ocorreu em frente à sede do órgão.

"Piada de mau gosto", diz vereador sobre multa da Semace em área desmatada

Sobral recebe entre 22 e 24 de outubro a 7ª edição do Nortepeças, feira voltada ao setor automotivo da Região Norte do Ceará. Neste ano, serão mais de 20 expositores com expectativa de R$ 4 milhões em negócios.

A Caixa Cultural realiza às 18h30min da próxima sexta-feira, 10, visita mediada à exposição Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado, em continuação das celebrações do centenário do artista português-brasileiro.

O jornalista Carlos Viana, do O POVO, esteve ontem na FBUni para um bate-papo com alunos de Psicologia. Portador de deficiência visual, ele falou (para uma sala lotada) sobre sua trajetória de onze anos de superação no jornalismo.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Prefeito Evandro Leitão

Prefeitura autua prefeito

O prefeito Evandro Leitão (PT) foi autuado nesta quinta-feira, 2, pela Agefis dentro da Operação Capital Limpa e Ordenada, que combate o descarte irregular de resíduos sólidos. Caso envolveu obra de reforma de um apartamento do prefeito na Aldeota.

Segundo a coluna apurou, o prefeito foi autuado pois a obra não possuía ou não apresentou documentos exigidos para obras com caçamba de descarte de resíduos. Cada autuação pode variar de R$ 202,50 a R$ 2.700,00.

A Prefeitura explica que a empresa responsável pela obra possuía a documentação mas, no momento da fiscalização, não havia nenhum representante dela presente no local. Afirma ainda que o caso já foi resolvido.

Em vídeo divulgado nas redes, o prefeito parabenizou fiscais da Agefis envolvidos na ação e faz balanço da Operação, destacando mais de 2.600 fiscalizações em 35 dias de ação, resultando em mais de 800 notificações para ajustes. "Isso mostra que a lei vale para todos, sem privilégios", conclui o prefeito.



