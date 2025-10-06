Ex-prefeito Cambraia debate mobilidade urbana com oposição da Alece

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O ex-prefeito de Fortaleza Antônio Cambraia é o convidado desta semana para Café da Oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Encontro com os parlamentares oposicionistas ao governo Elmano de Freitas (PT) acontece nesta terça-feira, 7, com foco em mobilidade urbana na Capital.
Encontro tem como tema o modal de transporte rodoviário urbano implantado na capital Fortaleza, bem como os desafios e as perspectivas para a locomoção na Cidade.
Antônio Cambraia foi eleito prefeito de Fortaleza em 1992, exerceu dois mandatos como deputado federal. Ex-gestor também exerceu cargo de secretário estadual do Turismo no governo Tasso Jereissati (PSDB) e de secretário municipal de Finanças na gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães.
por Camila Maia - Especial para O POVO
