Floresta do Aeroporto: protesto cobra responsabilização e sanção da Semace pelo desmatamento

Foto: Divulgação/Davi Pinheiro/Câmara Municipal Vereador cobra que responsáveis por licença da obra respondam na Justiça

Protesto em cobrança da responsabilização e reflorestamento em área desmatada de Mata Atlântica no entorno do Aertoporto Pinto Martins, em Fortaleza, acontece nesta sexta-feira, 3, na Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Semace). Ato exige explicação sobre licença do órgão a empresa responsável pelo desmatamento de quase 40 hectares a partir das 16 horas na sede do órgão.

Manifestação convocada pelo vereador Gabriel Aguiar (PSOL) cobra, entre outras coisas, anulação imediata das licenças concedidas à Fraport, empresa que administra o Aeroporto Pinto Martins e obras da região, e o reconhecimento do descumprimento da lei da Mata Atlântica. Segundo Aguiar, licença não levou em consideração estudo fitossociológico exigido por lei.

Nesse sentido, protesto também questiona recente sanção da Semace que multou em R$ 200 mil na semana passada a Aerotrópolis Empreendimentos S.A, empresa responsável por ação. “Iremos fazer um protocolo coletivo exigindo explicações e ações do órgão”, afirma em publicação.

“Essa multa, de forma nenhuma, dialoga com o tamanho, a envergadura da agressão, da violência, da devastação que foi feita”, ressalta parlamentar. “Nós estamos falando de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração, o que é vedado o desmatamento, no mais alto nível que é a lei da Mata Atlântica, a lei federal”, informa.

Multa aplicada considera o manejo indevido de fauna e devastação em Área de Proteção Permanente (APP), sem considerar os quase 40 hectares desmatados. “São três infrações para além da devastação, o crime de devastar 40 hectares ilegalmente não foi reconhecido pela Semace e pelo Governo do Estado do Ceará”, argumenta Aguiar, autor do inquérito civil que denuncia o possível crime ambiental.

Em crítica, parlamentar continua: “Essa multa não faz nem cócegas numa empresa como a Fraport, essa multa não paga nem o aluguel de um trator que devastou essa mata. Talvez se essa multa tivesse sido por dia, faria mais sentido”.



por Camila Maia – Especial para O POVO