Oposição coleta assinaturas para CPI de viaturas abandonadas no Ceará

Foto: Máximo Moura/Alece David Vasconcelos é suplente de deputado e exerce mandato durante licença de Carmelo Neto

O deputado estadual David Vasconcelos (PL), conhecido como David Pró-armas, iniciou nesta terça-feira, 8, processo de coleta de assinaturas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para acompanhar a situação de viaturas abandonadas no Estado.

Até agora, iniciativa conta com dez assinaturas da bancada de oposição, com o parlamentar esperando contar com a participação da base govenista para encaminhamento da medida. Para ser protocolado, o pedido de CPI precisa de 12 assinaturas.

Parlamentar alega que, após denunciar o abandono de viaturas policiais no município de Sobral, habitantes de outros municípios relataram que o mesmo acontecia em suas localidades, incluindo Fortaleza. Veículos foram encontrados parados e sem utilidade em oficinas, segundo deputado.

LEIA MAIS: Vereador bolsonarista confirma acordo para ser expulso do PDT

“Depois dessa tragédia que aconteceu em Sobral, que tivemos dois jovens mortos dentro de uma escola e três baleados e a promessa de mais segurança e viaturas no município, começou a aparecer e fomos atrás dessas viaturas porque dentro do próprio município não estava sendo visualizado”, diz

Ele continua com denúncia: “Fiz o contato com a população, a população deixando bem claro que não tinha viatura rodando e começamos a busca dessas viaturas até encontrar em oficinas, viaturas totalmente largadas, sem condição de uso”.

Até o momento, parlamentar conseguiu assinaturas do bloco de oposição, com os deputados Felipe Mota (União), Sargento Reginauro (União), Heitor Férrer (União), Lucinildo Frota (PDT), Queiroz Filho (PDT), Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Pedro Matos (Avante) e Alcides Fernandes (PL).

“A gente precisa de 12, nós temos 36 da base do Governo e não acredito que nenhum deles estão preocupados em resolver esse problema e esclarecer pra população cearense que a gente tá precisando de duas assinaturas, no mínimo”, informa.