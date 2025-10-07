Logo O POVO+
Ibama contesta parecer da Semace sobre Floresta do Aeroporto
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Ibama contesta parecer da Semace sobre Floresta do Aeroporto

Relatório do órgão federal constata estágio avançado de recuperação de Mata Atlântica da região desmatada, o que não foi apontado no parecer estadual
Desmatamento em área verde do entorno do aeroporto de Fortaleza (Foto: Via Whatsapp O POVO)
Técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apresentaram nesta terça-feira, 7, relatório de duas vistorias realizadas na área de cerca de 40 hectares desmatada no final de setembro no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O documento, apresentado em Inquérito Civil Público aberto pelo MPCE que apura possível crime ambiental no caso, constata que a vegetação de Mata Atlântica atingida pela ação encontrava-se em "estágio médio e avançado de regeneração". Na prática, o relatório contesta diretamente informação do parecer técnico 2343/2023 da Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará (Semace), que classificou a vegetação da área como "estágio inicial" de recuperação.

Parecer

Emitido em 2023, o parecer acabou facilitando o licenciamento que liberou a obra, uma vez que a Lei de Mata Atlântica é mais rigorosa contra supressões vegetais em áreas em estágios mais avançados de recuperação.

Leia mais

O que vale?

As vistorias, realizadas em 26 de setembro e 2 de outubro, apontaram também a destruição de uma APP no entorno de um riacho. Licença da Semace, no entanto, apontava apenas "acúmulo superficial" de águas de chuva na área.

Outro lado

Em nota, a Aerotrópolis, responsável pela obra, disse que todas as ações estavam amparadas "integralmente" na licença da Semace. A empresa disse também ter contratado outros estudos independentes sobre o caso.

Investimento

A empresa reforça "importância econômica e social" da ação, que quer instalar um centro logístico no entorno do aeroporto. Neste sentido, destaca investimentos em R$ 200 milhões e até 7,5 mil empregos gerados.

Lista VIP

O presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), reuniu amigos e familiares na última sexta-feira, 3, em festa para anunciar seu noivado com Gabriella Ventura. Evento foi reservado, mas teve presenças de peso.

De fora

Entre elas, o ministro Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o prefeito Evandro Leitão (PT). Evento, no entanto, causou "climão" e muitas queixas no Legislativo pela ausência de vereadores convidados.

Bolsonarista expulso do PDT

De malas prontas para se filiar no PL, o vereador PP Cell (PDT) será expulso do PDT. A tese foi confirmada pelo próprio parlamentar, que disse ter "alinhado" a expulsão com pedetistas, uma vez que a sigla possui veto a cartas de anuência para desfiliações.

"Alinhado"

"Estou aguardando, tendo em vista que eu permaneço no mesmo canto que sempre estive. Em 2022 e 2024 o PDT foi contra o PT, e eu estava junto. Foram eles que foram para o outro lado", diz, sobre alianças da sigla com petistas.

Livre livre

Na prática, a expulsão acabaria sendo "positiva" para o vereador, permitindo que ele se filie ao PL de olho na eleição de 2026 sem risco para o atual mandato. Tendência também foi defendida ontem por Adail Júnior (PDT).

Honoris Causa

A UFC aprovou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao empresário Roberto Macêdo, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento industrial, social e para a aproximação entre a academia e o setor produtivo no Ceará. Decisão do Conselho Universitário da UFC em 6 de outubro.

 

