Logo O POVO+
UFC Solidária: universidade leva serviços à população em situação de vulnerabilidade em Fortaleza
Foto de Vertical
clique para exibir bio do colunista

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

UFC Solidária: universidade leva serviços à população em situação de vulnerabilidade em Fortaleza

A segunda edição da UFC Solidária ocorre a partir das 8h, na sede da Faculdade de Direito da UFC, ofertando atendimento médico e emissão de documentos
￼DIRETORIA da Faculdade da Direito deve externar série de demandas com atual gestão da Reitoria (Foto: Aurelio Alves/O POVO)
Foto: Aurelio Alves/O POVO ￼DIRETORIA da Faculdade da Direito deve externar série de demandas com atual gestão da Reitoria

O Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua (CACB), da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (Fadir-UFC), realiza ação solidária para pessoas em situação de vulnerabilidade social no próximo 22 de outubro. A segunda edição da UFC Solidária ocorre a partir das 8h, na sede da Fadir, Centro, ofertando atendimento médico e emissão de documentos.

Durante o evento, também serão entregues doações arrecadadas pelo grupo, como alimentos, roupas, calçados, kits de higiene, brinquedos, toalhas e lençóis. Entre os serviços, serão realizadas emissão de documentos, distribuição de refeição no dia, atendimento médico e odontológico e vacinação dos moradores.

VEJA MAIS: A cidade de Fortaleza em debate

Segundo CACB, a iniciativa deve levar assistência e cidadania a pessoas em situação de rua das redondezas do Benfica e do Centro, bem como aos trabalhadores e moradores da região.

Serviços serão ofertados durante toda a quarta-feira do dia 22, das 8h às 16h da tarde. Doações podem ser entregues até a data do evento na sala do CACB na FADIR-UFC.

Leia mais

por Camila Maia - Especial para O POVO

Foto do Vertical

Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?