UFC Solidária: universidade leva serviços à população em situação de vulnerabilidade em Fortaleza

Foto: Aurelio Alves/O POVO ￼DIRETORIA da Faculdade da Direito deve externar série de demandas com atual gestão da Reitoria

O Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua (CACB), da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (Fadir-UFC), realiza ação solidária para pessoas em situação de vulnerabilidade social no próximo 22 de outubro. A segunda edição da UFC Solidária ocorre a partir das 8h, na sede da Fadir, Centro, ofertando atendimento médico e emissão de documentos.

Durante o evento, também serão entregues doações arrecadadas pelo grupo, como alimentos, roupas, calçados, kits de higiene, brinquedos, toalhas e lençóis. Entre os serviços, serão realizadas emissão de documentos, distribuição de refeição no dia, atendimento médico e odontológico e vacinação dos moradores.

VEJA MAIS: A cidade de Fortaleza em debate

Segundo CACB, a iniciativa deve levar assistência e cidadania a pessoas em situação de rua das redondezas do Benfica e do Centro, bem como aos trabalhadores e moradores da região.

Serviços serão ofertados durante toda a quarta-feira do dia 22, das 8h às 16h da tarde. Doações podem ser entregues até a data do evento na sala do CACB na FADIR-UFC.



Leia mais Exército conclui megaoperação de treinamento na Região Metropolitana de Fortaleza

Federação PRD-Solidariedade oficializa apoio à base governista no Ceará

A cidade de Fortaleza em debate Sobre o assunto Exército conclui megaoperação de treinamento na Região Metropolitana de Fortaleza

Federação PRD-Solidariedade oficializa apoio à base governista no Ceará

A cidade de Fortaleza em debate

por Camila Maia - Especial para O POVO