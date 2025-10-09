A cidade de Fortaleza em debate

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
.
O prefeito Evandro Leitão (PT) editou decreto convocando a nova Conferência da Cidade de Fortaleza, que ocorrerá entre 24 e 26 de outubro no Centro de Eventos. Ato serve como uma das últimas etapas para a revisão do Plano Diretor, que define o zoneamento urbano e ambiental da Capital. "A Conferência terá por objetivo discutir e deliberar sobre os princípios, políticas, diretrizes, estratégias, sistemas urbanos, instrumentos que deverão reger a política urbana de Fortaleza", diz o prefeito.
Na ocasião, serão "unificadas" demandas debatidas em oito audiências públicas realizadas pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa de Fortaleza (Ipplan). Central para a questão urbana e climática, o novo Plano Diretor será enviado em novembro à Câmara Municipal.
Símbolo de operações de emergência em segurança e saúde no Ceará, a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer) comemora nesta sexta-feira, 10, seus trinta anos de fundação.
Data faz referência à criação do antigo Grupamento de Policiamento Aéreo da PMCE, de 1995. Com cinco bases em todo o Estado e frota de nove helicópteros, a coordenadoria conta hoje com 246 colaboradores.
O Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI-CE) inaugura nesta sexta-feira, 10, duas novas Unidades Básicas de Saúde Indígena, ambas localizadas em territórios do povo Tremembé, em Itarema e Itapipoca.
Será assinada também a Ordem de Serviço para obras de duas novas unidades voltadas para a saúde indígena em Acaraú. Participa da ação o cearense Weibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
A Câmara Municipal realizou ontem nova edição do Nossa Casa é de Todos, com sessões itinerantes nos bairros de Fortaleza. Desta vez, evento ocorreu no Conjunto Ceará, com escuta ativa da população da região.
Iniciativa do vereador Leo Couto (PSB), presidente do Legislativo, a sessão contou com participação de movimentos sociais, alunos da escola e moradores da região, que apresentaram demandas do bairro.
A 10ª Região Militar do Exército concluiu ontem a Operação Suçuarana, grande exercício militar de cinco dias que reuniu mais de 500 militares e 100 veículos da Força em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.
O exercício teve como objetivo preparar soldados para situações que exijam a proteção de locais e serviços importantes para a população, como rodovias, prédios públicos e estruturas de energia e comunicação.
O treinamento foi feito de forma simulada, com cenário dos militares restabelecendo a ordem e segurança em meio a uma área de litígio entre dois países. A 10ª RM responde hoje por tropas do Ceará e do Piauí.
O Parque do Cocó irá receber no próximo domingo, 12, nova edição do projeto Vem Pro Parque, iniciativa do Governo do Ceará em parceria com o Instituto Dragão do Mar. /// Na ocasião, será disponibilizada programação das 8h às 12h, com atividades de educação ambiental, práticas de bem-estar e atrações culturais.
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.