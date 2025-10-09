A cidade de Fortaleza em debate

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.01.25 Projeto Dunas da Sabiaguaba (FCO FONTENELE/O POVO)

O prefeito Evandro Leitão (PT) editou decreto convocando a nova Conferência da Cidade de Fortaleza, que ocorrerá entre 24 e 26 de outubro no Centro de Eventos. Ato serve como uma das últimas etapas para a revisão do Plano Diretor, que define o zoneamento urbano e ambiental da Capital. "A Conferência terá por objetivo discutir e deliberar sobre os princípios, políticas, diretrizes, estratégias, sistemas urbanos, instrumentos que deverão reger a política urbana de Fortaleza", diz o prefeito.

Na ocasião, serão "unificadas" demandas debatidas em oito audiências públicas realizadas pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa de Fortaleza (Ipplan). Central para a questão urbana e climática, o novo Plano Diretor será enviado em novembro à Câmara Municipal.

Ciopaer 30

Símbolo de operações de emergência em segurança e saúde no Ceará, a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer) comemora nesta sexta-feira, 10, seus trinta anos de fundação.

Icônica

Data faz referência à criação do antigo Grupamento de Policiamento Aéreo da PMCE, de 1995. Com cinco bases em todo o Estado e frota de nove helicópteros, a coordenadoria conta hoje com 246 colaboradores.

Saúde...

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI-CE) inaugura nesta sexta-feira, 10, duas novas Unidades Básicas de Saúde Indígena, ambas localizadas em territórios do povo Tremembé, em Itarema e Itapipoca.

...Indígena

Será assinada também a Ordem de Serviço para obras de duas novas unidades voltadas para a saúde indígena em Acaraú. Participa da ação o cearense Weibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.

In loco

A Câmara Municipal realizou ontem nova edição do Nossa Casa é de Todos, com sessões itinerantes nos bairros de Fortaleza. Desta vez, evento ocorreu no Conjunto Ceará, com escuta ativa da população da região.

Participação

Iniciativa do vereador Leo Couto (PSB), presidente do Legislativo, a sessão contou com participação de movimentos sociais, alunos da escola e moradores da região, que apresentaram demandas do bairro.

Foto: Ascom 10ª Região Militar Imagem de exercício militar na Região Metropolitana de Fortaleza

Exército em operação no CE

A 10ª Região Militar do Exército concluiu ontem a Operação Suçuarana, grande exercício militar de cinco dias que reuniu mais de 500 militares e 100 veículos da Força em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segurança

O exercício teve como objetivo preparar soldados para situações que exijam a proteção de locais e serviços importantes para a população, como rodovias, prédios públicos e estruturas de energia e comunicação.

Simulação

O treinamento foi feito de forma simulada, com cenário dos militares restabelecendo a ordem e segurança em meio a uma área de litígio entre dois países. A 10ª RM responde hoje por tropas do Ceará e do Piauí.

Vem Pro Parque



O Parque do Cocó irá receber no próximo domingo, 12, nova edição do projeto Vem Pro Parque, iniciativa do Governo do Ceará em parceria com o Instituto Dragão do Mar. /// Na ocasião, será disponibilizada programação das 8h às 12h, com atividades de educação ambiental, práticas de bem-estar e atrações culturais.



