Prefeitura de Fortaleza quer chegar a 68 Cras até 2028, diz vice Gabriella Aguiar

Foto: Samuel Setubal Vice-prefeita Gabriella Aguiar

A Prefeitura de Fortaleza deve entregar mais quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) até 31 de dezembro deste ano, conforme vice-prefeita e secretária Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Gabriella Aguiar (PSD). Em coletiva na Câmara Municipal na última terça-feira, 14, vice-prefeita também projetou a entrega de mais dez unidades para 2026.

Com entregas deste ano, administração planeja aumentar a oferta de Cras de 27 para 31 unidades. Medida faz parte do pacote do prefeito Evandro Leitão (PT) para reestruturação de 39 equipamentos da rede de assistência social, incluindo a reforma de 33 equipamentos e a entrega de outros seis, novos e ampliados.

O Governo Municipal deve entregar nos dois últimos anos de gestão mais 20 Cras. Conforme vice, gestão busca se adequar às diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social, a qual prevê a implantação de 68 Cras até 2028.

Gabriella ainda destacou ter recebido a política de assistência de Fortaleza "sucateada" após geastão do ex-prefeito Sarto Nogueira (PDT). “Recebemos a assistência com pouco funcionamento, sucateada, e temos o compromisso do prefeito Evandro de reformar todos os equipamentos próprios da assistência em um ano de muita dificuldade financeira. E até o dia 31 de dezembro, iremos entregar mais quatro novos CRAS, totalizando 31 CRAS neste ano”, afirma.

“O Ministério do Desenvolvimento Social recomenda que nós precisamos chegar nos próximos quatro anos a 68 Cras. E isso é algo que a gente se compromete, assim como a expansão dos Centros POPs e dos Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)”, diz.

Na ocasião, Gabriella participou do bate-papo com a liderança que busca levar os secretários no parlamento para ouvir demandas e apresentar o trabalho desenvolvido na pasta. Dentre os presentes, estiveram os vereadores Bruno Mesquita (PSD), Mari Lacerda (PT), Benigno Júnior (Republicanos) e Adail Júnior (PDT).



por Camila Maia - Especial para O POVO