Deputado não descarta que PDT se alinhe com oposição após saída de Ciro

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Deputado estadual Antônio Henrique (PDT)

Mesmo hoje em rota de confronto com o comando local do PDT, os quatro deputados estaduais do partido na Alece ainda não descartam permanecer no partido. A avaliação é do deputado Antônio Henrique (PDT), que aponta a possibilidade de permanência deles na sigla caso o PDT se alinhe com a oposição para a eleição de 2026.

Em entrevista à Vertical nesta segunda-feira, 20, o pedetista projetou o cenário após saída do ex-ministro Ciro Gomes do PDT para uma possível candidatura ao Governo do Ceará pelo PSDB.

“Mesmo Ciro saindo do PDT, como o Roberto Cláudio já saiu, vai que daqui para abril, o próprio PDT se conscientize de que o caminho não é se aliar o Governo e (venha) compor com essa oposição e aí poderíamos até ficar no PDT”, diz Henrique sobre o futuro dos quatro deputados estaduais pelo partido.

LEIA MAIS: Ciro deixa PDT "no vácuo"

Ele continua: “O PDT tá se aproximando cada vez mais do Governo. Pode até ser que dê uma marcha à ré e volte, mas a preço de hoje o PDT tá indo para o governo”

Na prática, o PDT tem se aproximado das gestões petistas nacionais, estaduais e municipais. Enquanto na Assembleia Legislativa, os quatro deputados pedetistas – Antônio Henrique, Claudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho – compõe o bloco de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

Caso partido continue com laços entre base governista, parlamentares devem migrar na próxima janela partidária para União Brasil, PL ou PSDB, siglas de oposição no Estado. “Tenho convite do PL, do União Brasil e acredito que no PSDB também receberei esse convite pelo próprio Ciro”, afirma.

“O que estamos pensando, na verdade, não é a escolha do partido (...) O que nós queremos é construir um projeto junto com várias lideranças como Ciro, Roberto Cláudio, André Fernandes, Capitão Wagner, Tasso Jereissati”, sustenta.

Leia mais Ciro deixa PDT "no vácuo"

Volta de Ciro ao PSDB desmente lorota de Tasso "aposentado"

Presidente do PSDB Ceará confirma filiação de Ciro ao partido Sobre o assunto Ciro deixa PDT "no vácuo"

Volta de Ciro ao PSDB desmente lorota de Tasso "aposentado"

Presidente do PSDB Ceará confirma filiação de Ciro ao partido

por Camila Maia - Especial para O POVO