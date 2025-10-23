Ciro critica PSB por apoio a filho de prefeito cassado por elo com facção, mas poupa Cid

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB nesta quarta-feira, 22, também reforçou duras críticas da oposição à eleição suplementar de Santa Quitéria, que ocorre no próximo domingo, 26. Durante discurso no ato, Ciro criticou o PSB por apoio a Joel Barroso (PSB), filho do ex-prefeito Braguinha (PSB), cassado por relação com uma facção criminosa.

“A Justiça cassou Braguinha porque ele teria mandado dinheiro para o Comando Vermelho. Pois bem, sabe qual é o partido do Braguinha? O PSB. E sabem quem é o candidato do PSB lá? É o filho dele. O Braguinha está condenado, preso em prisão domiciliar, e vocês pensam que ele foi suspenso, foi expulso do partido? Não”, questionou Ciro.

No discurso, Ciro centrou críticas sobretudo ao presidente do PSB Ceará, o ex-deputado Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana (PT). “Quem preside o PSB? É o Eudoro, o pai do Camilo, que tem quatro empregos estatais, todos conseguidos por tráfico de influência do Camilo”, disse.

A fala, no entanto, “poupou” o irmão do ex-ministro, o senador Cid Gomes (PSB), hoje um dos principais cabos eleitorais de Barroso no município. Nas últimas semanas, o senador tem sido cobrado por parlamentares e imprensa política do Ceará pelo apoio destacado ao filho do prefeito cassado. Em voto que baseou a cassação do prefeito, o desembargador Luciano Nunes Maia Freire, do TRE-CE, destacou caso de Braguinha como o "mais grave e ultrajante" já enfrentado pela Justiça Eleitoral.

Aliados de Braguinha também apontam “ingratidão” de opositores pelas críticas. Neste sentido, destacam que o prefeito cassado foi um dos únicos aliados da candidatura de Roberto Cláudio ao Governo do Ceará em 2022 no Interior. Apoiado por Ciro, RC chegou a realizar carreata ao lado do gestor em Santa Quitéria. Na época, no entanto, Braguinha ainda não tinha sido alvo de denúncia de ligação ao crime organizado.

