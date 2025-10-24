Logo O POVO+
Ministro Lewandowski vem a Fortaleza receber título de cidadão cearense
Convite havia sido feito diretamente ao jurista ainda em 2024 pelo governador Elmano de Freitas (PT), em Brasília
￼MINISTRO Ricardo Lewandowski (Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)
O ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski receberá cidadania cearense pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na próxima terça-feira, 28, no Plenário 13 de Maio. Convite havia sido feito diretamente ao jurista ainda em 2024 pelo governador Elmano de Freitas (PT), em Brasília.

O Título de Cidadão Cearense é uma honraria nobre e, de acordo com a Lei Estadual nº 12.510/1995, para brasileiros ou estrangeiros com relevantes serviços prestados ao Estado.

Lewandowski foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2006 e 2023, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro exerceu a presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2014 e 2016.

Desde 2024, Lewandowski é ministro da Justiça e Segurança Pública. Em suas ocupações, o jurista chegou a exercer interinamente o cargo de presidente da República, em 15 e 17 de setembro de 2014.

