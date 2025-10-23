Vereador que extinguiu área verde quer relatar Plano Diretor de Fortaleza

Foto: MARIANA PARENTE, eem 18/1/2017 Emanuel Acrizio, vereador de Fortaleza

Começa nesta sexta-feira, 24, a Conferência da Cidade, evento da Prefeitura de Fortaleza que votará os últimos ajustes da revisão do Plano Diretor da Capital. Depois do evento, a expectativa é que o projeto alterando o documento seja enviado à Câmara Municipal em poucas semanas. Segundo diversos vereadores, cresce nos bastidores articulação do vereador Emanuel Acrízio (Avante) de olho em garantir a relatoria do Plano, norma que define todo o zoneamento urbano e ambiental da cidade. A articulação, no entanto, é vista com restrição por técnicos do Meio Ambiente, que destacam que o vereador é autor de uma proposta que extinguiu, no final de 2024, uma Zona de Preservação Ambiental (ZPA) próxima da Lagoa do Maricá, no Luciano Cavalcante.

"Revogaço"

A lei de Emanuel Acrízio, aliás, é uma das normas que tiveram a revogação defendida, ainda em abril deste ano, por Evandro Leitão (PT). A mensagem do prefeito, no entanto, está "travada" na Câmara desde o primeiro semestre.

Retrocesso

Na proposta de revogação da norma, Evandro classifica o fim da ZPA da Lagoa proposta pelo vereador como um "retrocesso" que "vai de encontro às políticas públicas ambientais", com prejuízos no combate a enchentes.

Espaço aberto

A coluna tentou ouvir Emanuel Acrízio sobre o caso, mas não conseguiu localizar o vereador na sessão desta quinta-feira. Chamadas ao seu telefone celular também não foram atendidas nem retornadas.

Debate

Luciano Girão (PDT) questionou ontem valor previsto para a venda de uma via pública, no Barroso, que tem desafetação pautada na Câmara. Segundo ele, valor do m² na área é duas vezes maior que o previsto no projeto, da gestão Sarto.

SOS

Há um ano, O POVO denunciava que os dois pianos do Theatro José de Alencar estavam sem condições de uso. Um deles, roído por cupins. Mais de um ano depois, situação persiste. Alô, governador!

É circo

Diversos municípios do Ceará recebem, entre 31 de outubro e 15 de novembro, o 11º Festival Internacional de Circo, com mais de 40 apresentações gratuitas em cinco cidades. Mais em festivaldecircoceara.com.

Foto: FÁBIO LIMA Ciro Gomes se filiou ao PSDB e assumiu a presidência do partido no Ceará

Ciro poupa Cid sobre Braguinha

Ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB nesta semana também reforçou críticas da oposição à eleição suplementar de Santa Quitéria, que ocorre neste domingo. No ato, Ciro criticou o PSB por apoio a Joel Barroso (PSB), filho do ex-prefeito Braguinha (PSB).

Discurso

"A Justiça cassou Braguinha porque ele teria mandado dinheiro para o Comando Vermelho. Pois bem, sabe qual é o partido do Braguinha? O PSB. E sabem quem é o candidato do PSB lá? É o filho dele", disse Ciro no evento.

Pegou leve

Crítica, no entanto, focou liderança do PSB de Eudoro Santana e "poupou" o irmão do ex-ministro, Cid Gomes (PSB), hoje o principal cabo eleitoral de Barroso. Apoio tem sido inclusive questionado por políticos e imprensa cearense.

Repercussão



Filiação de Ciro, aliás, foi o grande tema do Legislativo ontem, gerando inclusive bate-boca entre De Assis (PT) e bancada do PDT na Alece, após pedetistas lembrarem denúncias contra José Guimarães (PT). /// Para Guilherme Sampaio (PT), palanque da oposição é "casamento de Frankenstein com Mula sem Cabeça".



