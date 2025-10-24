PSDB estava "pequeno" e cresce com volta de Ciro, diz líder de oposição

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

O líder do PSDB e da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Jorge Pinheiro comentou a repercussão que o retorno de Ciro Gomes gerou a sigla tucana após filiação, na última quarta-feira, 22. Conforme pinheiro, partido estava “pequeno”, mas vem ganhando destaque local e nacional com a chegada do ex-ministro.

“Não temos como não confessar que o PSDB tava pequeno, mas com a vinda do Ciro Gomes, ele cresceu não só no do ponto de vista de uma possível candidatura para 2026, mas cresceu porque muitas pessoas olharam, voltaram a olhar o PSDB e ver como um partido viável que pode, sim, voltar a ter a glória que um dia teve”, afirma Pinheiro durante entrevista nesta quinta-feira, 23.

Ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes retornou ao partido de Tasso Jereissati em ato que reuniu líderes cearenses de oposição, como o deputado federal André Fernandes (PL), o ex-deputado Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido).

“A filiação de Ciro Gomes ao PSDB ganhou destaque nacional, as grandes mídias, todos atentos e todos querendo que, de fato, o Ciro que é uma grande liderança nacional e local, possa voltar ao cenário político. Por todas as boas ideias que ele tem, por todo o trabalho que ele tem, por esse tempo que a gente precisa de fato de grandes líderes”, avalia Pinheiro.

O líder de oposição diz que partido tem sido procurado como destino de políticos do Interior, com a presença de Ciro. “Estamos recebendo contato de muita gente, vocês não fazem ideia, de pessoas do Interior, de outras cidades que querem vir ao PSDB e outros que estão aguardando o tempo oportuno porque não podem falar nada agora, porque se falarem sofreriam retaliações”, sustenta.

Com encaminhamentos para uma possível candidatura ao Governo do Ceará em 2026, Ciro também se consolidou como novo presidente da sigla tucana estadual também e projetou a chegada dos apoiadores. Oposição visa união em torno de candidato para a disputa atual governador Elmano de Freitas (PT).

“O povo quer Ciro Gomes para governador em 2026, que é a sua candidatura. Nós vimos isso ontem. Nós estamos vendo em várias cidades, vemos o povo de Fortaleza, as redes sociais clamando que o Ciro Gomes seja candidato para 2026”, afirma Pinheiro.



por Camila Maia - Especial para O POVO