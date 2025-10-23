Ciro tem "inveja" da popularidade de Camilo, diz vice-líder de Evandro

Foto: Samuel Setubal Aglaylson é vereador de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores

A base governista municipal repudiou as críticas do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, em ato de filiação ao PSDB, ao ministro Camilo Santana (PT). Vereador e vice-líder do governo Evandro Leitão (PT), João Aglaylson considerou as falas do ex-aliado como “inveja” da popularidade de Camilo.

“O ódio que ele tem ao Camilo, eu acho que é inveja ao nosso ministro da educação, ele queria ter a popularidade que o Camilo tem hoje”, afirmou Aglaylson em entrevista nesta quinta-feira, 23. “O Camilo hoje é a principal quadro político do estado do Ceará. Ele sucumbiu a figura do Ciro Gomes e ele não tirou essa inveja que tem do Camilo”, complementou crítica.

LEIA MAIS: "Ceará não tinha oposição tão forte há muitos anos"

Em ato de filiação no PSDB, na última quarta-feira, 22, Ciro Gomes deixou uma série de recados para a disputa entre base e oposição na corrida eleitoral de 2026, com críticas diretas ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao presidente Lula (PT). O recém-filiado também se direcionou ao ministro da Educação e líder petista afirmando: “Vou tirar tua máscara, Camilo Santana”.

Conforme vereador, as falas do ex-pedetistas mostram as “cicatrizes” e a “guinada para a direita” depois da derrota eleitoral em 2022, onde Ciro apoiou Roberto Claudio na disputa contra Elmano de Freitas (PT). “Ciro está cheio de afta na alma ainda e não cicatrizaram (...) Ele não cicatrizou ainda a derrota que teve para o governador Elmano na disputa com o Roberto Cláudio”, argumentou sobre episódio responsável pelo racha no PDT.

“Ficou claro que tipo de aliança ele quer construir, qual a nova política que o Ciro quer desenvolver, que é aliado com os bolsonaristas”, continuou. “Para mim não é surpresa nenhuma. O PDT hoje faz parte da base do presidente Lula, faz parte da base do prefeito Evandro Leitão, dialogando com o governador Elmano de Freitas”, afirmou.

Antigo agrupamento de Ciro, o PDT, por sua vez, se aproxima da base governista em âmbito municipal, estadual e nacional. “O presidente do partido, André Figueiredo, vem num diálogo muito bom, provavelmente irá compor a aliança na reeleição do presidente Lula, na reeleição do governador Elmano. Então, a saída do Ciro do PDT era questão de tempo, saber para onde iria”, projetou Aglaylson.



Leia mais Palanque da oposição é "casamento de Frankenstein com Mula sem Cabeça", diz petista

Priscila precisa ter "humildade" de saber que PL escolheu Alcides, diz vereador

Vereador questiona valor de desafetação da gestão Sarto "resgatada" pela Câmara Sobre o assunto Palanque da oposição é "casamento de Frankenstein com Mula sem Cabeça", diz petista

Priscila precisa ter "humildade" de saber que PL escolheu Alcides, diz vereador

Vereador questiona valor de desafetação da gestão Sarto "resgatada" pela Câmara

por Camila Maia - Especial para O POVO