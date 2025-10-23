Ciro tem "inveja" da popularidade de Camilo, diz vice-líder de Evandro

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A base governista municipal repudiou as críticas do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, em ato de filiação ao PSDB, ao ministro Camilo Santana (PT). Vereador e vice-líder do governo Evandro Leitão (PT), João Aglaylson considerou as falas do ex-aliado como “inveja” da popularidade de Camilo.
“O ódio que ele tem ao Camilo, eu acho que é inveja ao nosso ministro da educação, ele queria ter a popularidade que o Camilo tem hoje”, afirmou Aglaylson em entrevista nesta quinta-feira, 23. “O Camilo hoje é a principal quadro político do estado do Ceará. Ele sucumbiu a figura do Ciro Gomes e ele não tirou essa inveja que tem do Camilo”, complementou crítica.
LEIA MAIS: "Ceará não tinha oposição tão forte há muitos anos"
Em ato de filiação no PSDB, na última quarta-feira, 22, Ciro Gomes deixou uma série de recados para a disputa entre base e oposição na corrida eleitoral de 2026, com críticas diretas ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao presidente Lula (PT). O recém-filiado também se direcionou ao ministro da Educação e líder petista afirmando: “Vou tirar tua máscara, Camilo Santana”.
Conforme vereador, as falas do ex-pedetistas mostram as “cicatrizes” e a “guinada para a direita” depois da derrota eleitoral em 2022, onde Ciro apoiou Roberto Claudio na disputa contra Elmano de Freitas (PT). “Ciro está cheio de afta na alma ainda e não cicatrizaram (...) Ele não cicatrizou ainda a derrota que teve para o governador Elmano na disputa com o Roberto Cláudio”, argumentou sobre episódio responsável pelo racha no PDT.
“Ficou claro que tipo de aliança ele quer construir, qual a nova política que o Ciro quer desenvolver, que é aliado com os bolsonaristas”, continuou. “Para mim não é surpresa nenhuma. O PDT hoje faz parte da base do presidente Lula, faz parte da base do prefeito Evandro Leitão, dialogando com o governador Elmano de Freitas”, afirmou.
Antigo agrupamento de Ciro, o PDT, por sua vez, se aproxima da base governista em âmbito municipal, estadual e nacional. “O presidente do partido, André Figueiredo, vem num diálogo muito bom, provavelmente irá compor a aliança na reeleição do presidente Lula, na reeleição do governador Elmano. Então, a saída do Ciro do PDT era questão de tempo, saber para onde iria”, projetou Aglaylson.
por Camila Maia - Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.