Alece encerra Outubro Rosa com homenagem a profissionais do combate ao câncer de mama

Foto: Reprodução/Freepik Mamografia anual é o principal exame para detectar o câncer de mama em estágios iniciais

Uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) homenageará nesta quinta-feira, 30, às 9h, mulheres, profissionais da saúde e instituições de destaque no combate ao câncer de mama. A ocasião faz parte da programação do Outubro Rosa na Casa, voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer.

A solenidade é uma proposta da deputada estadual Juliana Lucena (PT), procuradora especial da Mulher e presidente da Comissão de Defesa e Direitos da Mulher. A parlamentar destaca o objetivo do evento em fortalecer o debate sobre políticas públicas voltadas à saúde feminina.

LEIA MAIS: Quem será o relator do novo Plano Diretor?

“O Outubro Rosa é mais do que uma campanha. É um chamado à vida, ao autocuidado e à solidariedade. Essa sessão é um gesto de reconhecimento e, ao mesmo tempo, de compromisso com a ampliação do acesso à saúde para todas as mulheres cearenses”, defende.

A proposta da solenidade, que reconhece a atuação de entidades na informação, no acolhimento e no apoio às mulheres em tratamento, também é subscrita pelos deputados estaduais Alysson Aguiar (PCdoB), Jô Farias (PT) e Larissa Gaspar (PT).



Leia mais Quem será o relator do novo Plano Diretor?

Aeroporto: Licença da Semace é mais "branda" que análise da própria empresa, diz MP

Filiação de Roberto Cláudio ao União ganha (mais uma) data para acontecer Sobre o assunto Quem será o relator do novo Plano Diretor?

Aeroporto: Licença da Semace é mais "branda" que análise da própria empresa, diz MP

Filiação de Roberto Cláudio ao União ganha (mais uma) data para acontecer

por Camila Maia - Especial para O POVO