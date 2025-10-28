Alece encerra Outubro Rosa com homenagem a profissionais do combate ao câncer de mama

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) homenageará nesta quinta-feira, 30, às 9h, mulheres, profissionais da saúde e instituições de destaque no combate ao câncer de mama. A ocasião faz parte da programação do Outubro Rosa na Casa, voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer.
A solenidade é uma proposta da deputada estadual Juliana Lucena (PT), procuradora especial da Mulher e presidente da Comissão de Defesa e Direitos da Mulher. A parlamentar destaca o objetivo do evento em fortalecer o debate sobre políticas públicas voltadas à saúde feminina.
“O Outubro Rosa é mais do que uma campanha. É um chamado à vida, ao autocuidado e à solidariedade. Essa sessão é um gesto de reconhecimento e, ao mesmo tempo, de compromisso com a ampliação do acesso à saúde para todas as mulheres cearenses”, defende.
A proposta da solenidade, que reconhece a atuação de entidades na informação, no acolhimento e no apoio às mulheres em tratamento, também é subscrita pelos deputados estaduais Alysson Aguiar (PCdoB), Jô Farias (PT) e Larissa Gaspar (PT).
por Camila Maia - Especial para O POVO
